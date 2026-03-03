鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-03 18:33

兆豐金 (2886-TW) 董事長董瑞斌今（3）日媒體春酒表示，2025 年稅後淨利達 350.38 億元，連續兩年創下歷史新高。展望 2026 馬年，集團將力挺政府政策，掌握半導體與高科技供應鏈赴美設廠的金融商機，並配合金管會打造台灣為亞洲資產管理中心。兆豐銀行去年財管收入年增逾 15%，今年 1 月更創下年增 52% 佳績，全年目標挑戰成長 20% 以上。

兆豐金控媒體春酒，董事長董瑞斌（中）表示，馬年持續擴散集團效益，並力挺政策走向，期許獲利可以更上層樓。(圖：兆豐金提供)

回顧去年表現，董瑞斌表示，兆豐金 2025 年以稅後淨利 350.38 億元、年增 0.8% 再創歷史新高。集團子公司除兆豐銀行維持高水準表現，非銀行子公司包括票券、證券、保險成長動能亦同步擴大。他強調，面對國際政經局勢變幻莫測，兆豐金融集團將一馬當先，今年持續專注保持企金競爭優勢，並聚焦多元獲利、深化海外布局。

針對美國關稅不確定性，董瑞斌指出，兆豐金將結合海內外分行連動與客戶引介能力，除掌握半導體、高科技客戶及其供應鏈赴美設廠商機外，亦將結合政策支持工具降低融資風險，提供企業供應鏈跨國布局所需的在地化與跨境金融服務。

在業務發展方面，打詐 2.0 及高資產客戶財富管理為今年耕耘重點。兆豐銀行去年領先業界推出 T+2 延後交易猶豫期、68017 認證簡碼及 ATM 臉部辨識阻詐等機制，全年成功阻止詐騙案件 339 件，攔阻金額突破 3.45 億元。