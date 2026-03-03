去年理賠爭議申訴高達737件 保險局：健康險投保誠實告知為首要

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-03 17:29

金管會今 (3) 日召開媒體例會，表示消費者在投保健康保險時，務必據實回答要保書上的書面詢問事項，提醒源於保險契約基於最大誠信原則，若要保人有隱匿或不實說明，保險公司得依法解除契約。

去年理賠爭議申訴高達737件 金管會：健康險投保誠實告知為首要。(圖：shutterstock)

根據評議中心 114 年全年的統計數據，涉及健康險告知義務的爭議案件合計達 737 件。其中以帶病投保相關的合計件數 549 件最多，而違反告知義務的案件則有 188 件。

保險局副局長陳清源指出，消費者對於五年內是否患有高血壓、癌症，或近 2 個月內是否曾因受傷接受醫師治療等健康告知事項應詳實填寫。這些資訊是保險公司評估風險的重要指標，若告知內容有遺漏，足以變更或減少危險估計者，保險公司得行使解約權。

依照保險法第 64 條規定，保險公司在知悉有解除原因後 1 個月內，且在契約訂立後 2 年內，均可逕行解除契約。這意味著一旦被判定為告知不實，保戶可能面臨契約失效且無法獲得保障的風險。

即使保險契約訂立超過 2 年，保險公司依法不得解除契約，但保障仍有限制。根據保險法第 127 條規定，保險公司對於投保前已發生的疾病，仍不負給付保險金的責任。

金管會強調，消費者在投保前應審慎評估自身需求與經濟能力，並注意疾病、醫療名詞定義及等待期間等重要約定事項。確實履行誠實告知義務，不僅能避免未來的理賠爭議，更能確保保險能有效發揮分散風險的功能。