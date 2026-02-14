春節瘋出國只靠「信用卡保險」恐不夠 注意3大隱形缺口、班機延誤理賠3原則
鉅亨網記者陳于晴 台北
今年農曆春節長達九天，許多民眾規劃出國旅遊，然而，不少人習慣僅使用信用卡刷卡購買機票，認為內附的「旅平險」已足夠。產險業者提醒，信用卡贈送的保險多屬「加值型」，在保障範圍與啟動條件上存在不少隱形缺口，為了確保海外旅程安心，專家建議應加保「全程」旅平險與不便險，並掌握不同地區的醫療投保重點，若真遇上班機延誤，要把握「索取證明、保留憑證、申請理賠」三大原則。
別陷入迷思！刷卡送保險的「三大缺口」
富邦產險、兆豐保險等業者指出，信用卡贈送的旅平險雖然方便，但常見不足之處，第一、非全程保障，大多數僅限於「搭乘公共交通工具期間 (如飛機起降前後)」，一旦下機離開機場後，發生的意外或疾病通常不在理賠範圍。
第二、條件限制多，必須支付全額機票或 80% 以上團費才生效。若使用里程換票、透過特定平台付款，或同行親友非持卡人配偶及未成年子女，往往無法獲得保障。
第三、缺乏重要項目，信用卡保險多著重意外身故與失能，最常發生的「海外突發疾病」、「旅遊責任險」以及「緊急醫療運送」通常不在保障內。
產險業者建議，應自行投保完整的「全程旅平險」，確保從踏出家門到返家那一刻，皆包含傷害醫療、不便險及海外救援服務。
飛美歐 vs. 飛日韓 區域醫療額度大不同
提醒民眾，前往不同地區，保額考量應有所區別，若是搭乘長程線如美、歐、申根區，由於當地醫療費用極其昂貴，動輒百萬台幣起跳。富邦產險建議提高海外醫療及緊急醫療運送額度，並善用「醫療費用代墊服務」；兆豐保險則提醒，申根地區對醫療保險有一定規範，建議選擇具備國際救援夥伴 (如 SOS) 的專案，以便在語言不通時協助轉院或返國。
若是搭乘短程線如日、韓、東南亞，雖距離近，但仍需考量食物中毒、水土不服等風險，民眾可依目的地醫療成本，彈性調整保額，而「海外突發疾病」仍是必備選項。
遇上班機延誤怎麼辦？理賠撇步報你知
冬季旅遊最常遇到暴雪等天災導致航班大亂。投保「不便險」時，請務必留意理賠門檻，若是班機延誤，通常需延誤滿 4 小時以上；行李延誤則需 6 小時以上，且要注意「返回國內」後的延誤通常不予理賠。
產險業者提醒民眾把握「索取證明、保留憑證、申請理賠」三大原則，務必保留登機證、機票影本，並向航空公司索取正式延誤證明。
為了簡化流程，兆豐保險已導入金融科技，民眾投保時若輸入航班資訊，系統會自動追蹤，達延誤門檻即主動通知理賠；富邦產險則提醒，若因天災需更改行程導致額外住宿交通費用，可透過「旅程更改保險」轉嫁風險。
專家也叮嚀，出發前務必詳閱保單條款與「除外責任」，例如在國外遭竊需在當地報案取得證明，回國後方能順利理賠，讓保險真正成為旅遊的最佳後盾。
