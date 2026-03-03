鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-03 09:50

美國、以色列與伊朗之間的衝突仍在持續，在伊朗的反擊中，以色列主要城市特拉維夫多處建築受損。

據《21 世紀經濟報導》報導，一位居住在特拉維夫的華人周一（2 日）說：「上周六的防空警報最頻繁，響了十幾次，昨天和今天逐漸減少，今天到現在響了兩次。」

她表示，昨天和前天都有飛彈未能被攔截，造成人員傷亡，大家依然保持高度謹慎。

「生活必需的物資和服務都照常提供，不用擔心短缺，主要就是關注預警、注意躲避。我家附近的咖啡館還開著，可以出門走走放鬆一下。」她說。

她提到，超市、醫院等基本生活保障設施都正常運行，但商場、學校等已關閉，上班族遠距上班。

她說，飛彈來襲前通常會提前預警，民眾會有幾分鐘到十分鐘的時間準備。在飛彈快到達時，還會有一分半鐘的緊急警報，因此很多人會在防空洞附近區域活動。

「特拉維夫的小公園一般都配有遊樂場和防空洞，所以很多家長會帶孩子去那裡。」

「去年伊朗在幾個小時內向以色列發射了數百枚飛彈，這次是持續幾天，規模不同。」她說，對安全形勢的擔憂因人而異，民眾已經經歷過以巴衝突和以伊衝突，這回不至於慌亂。