鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-03 08:10

美國國防部長赫格塞思和參謀長聯席會議主席凱恩周一（2 日）召開記者會，通報美國打擊伊朗的情況。《CNN》指出，這是美國政府高階官員首次公開談論針對伊朗的軍事行動。

赫格塞思稱，軍事行動的目標「不是顛覆伊朗政權」，「這不是所謂的政權更迭戰爭，但伊朗領導層確實改變了，世界將因此變得更好。」

‌



赫格塞思表示，針對伊朗的軍事行動與伊拉克戰爭不同，美國「不會再陷入戰爭泥潭」。

他說：「這不是伊拉克，不是無休止。這次行動有明確、毀滅性、決定性的任務：解除飛彈威脅，摧毀海軍，阻止核武。」

赫格塞思稱，伊朗拒絕了美國提出的「和平且理智」的協議，目的是「為補充飛彈庫存和重啟核計畫爭取時間」，「但川普總統不玩這種遊戲」。

隨後，凱恩通報了美國軍事行動的進展。他表示，針對伊朗的軍事行動仍處於「早期階段」，更多美軍部隊將繼續部署到中東，預計會有更多美軍傷亡。

凱恩稱：「這不是一次單一的、可以一夜之間完成的行動。實現美國中央司令部和聯合作戰部隊被賦予的軍事目標需要時間，在某些情況下，這將是艱難工作。我們預計會有更多損失，但一如既往，我們將盡可能努力減少美軍損失。」

此外，凱恩詳細說明了美軍發動襲擊的時間線。

他說，美國東部時間 2 月 27 日 15 時 38 分，美國中央司令部通過赫格塞思收到川普的指令，他引用川普的原話：「『史詩怒火』行動獲批，不會中止。祝你們好運。完畢。」