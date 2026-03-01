鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-02 06:30

近期中國 31 省份陸續公布 2025 年預算執行情況和 2026 年預算草案的報告，均提及今年要堅持黨政機關過緊日子，此舉目的在於騰出寶貴資金用於支持經濟發展和改善民生。

2025 年地方政府過緊日子效果如何？今年地方如何進一步落實過緊日子？

《第一財經》指出，所謂過緊日子，一般是指黨政機關壓減行政開支、非必要、非急需支出等，勤儉辦一切事業。比如壓減「三公經費」（即因公出國費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費）、會議費、培訓費等。

黨政機關過緊日子是中國一項長期方針。在近些年財政收支矛盾加大的當下，國家都會強調堅持黨政機關過緊日子。為落實這一要求，不少地方從過緊日子相關制度建設、政策執行以及事後評估等多個層面入手，健全完善過緊日子長效機制，取得不錯效果。

北京預算報告顯示，去年北京認真落實黨政機關過緊日子要求。繼續壓減非重點非剛性及一般性支出 18.2 億元。展開預算單位過緊日子評估，根據評估結果按比例扣減下年度一般性支出預算，降低行政運行成本。

也有一些省份在預算報告中談及當前財政面臨的問題及挑戰時直言，個別單位落實過緊日子要求還不夠到位，過緊日子存在寬鬆軟問題。

去年底中共在中央經濟工作會議部署今年財政政策時要求嚴肅財經紀律，堅持黨政機關過緊日子。31 省預算報告均要求貫徹中央這一要求，不少省份還在今年財政重點工作中給出專門部署。

地方政府繼續控制或壓減「三公經費」、會議費、培訓費等一般性支出，是 2026 年過緊日子的共同選擇。

比如江西在預算報告中要求今年堅持勤儉辦一切事業，大力壓減一般性支出，2026 年省級辦公費支出預算下降 5.5%，印刷費支出預算下降 13.7%。陝西預算報告要求，今年當地大力壓減節慶展會論壇活動經費，推動重大活動市場化運作。河北預算報告稱，今年組織各級壓減「三公經費」、會議費、培訓費、委托業務費等一般性支出。

今年政府過緊日子除了壓減一般性支出外，一些省份還提出要嚴控編外人員經費，壓減訊息系統運維、委托業務費等支出。比如，吉林在預算報告中稱，今年嚴格財政供養人員管理，實行「人員 + 經費」雙重管控。

為了節約財政資金，不少省份預算報告都要求今年要發揮國有資產調劑共享平台作用，控制新增資產配置，減少相關政府採購。