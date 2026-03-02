鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-02 21:56

在過去一年中，經濟學家持續關注美國總統川普貿易戰的影響，然而現在他們必須評估一場真正的戰爭。

隨著美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，並導致伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 身亡，全球市場隨即陷入動盪。投資者紛紛轉向黃金等避險資產，導致股市下挫，布蘭特原油價格一度飆升 13%，突破每桶 82 美元，創下 2025 年 1 月以來的新高。

‌



能源專家警告，伊朗供應全球約 5% 的石油，若供應完全中斷，油價恐上漲 20%。更嚴峻的威脅在於，全球約 20% 的石油供應需經過荷姆茲海峽，一旦該航道遭到關閉，油價可能飆升至每桶 108 美元。

AMP 首席經濟學家 Shane Oliver 指出，若衝突演變為長期對抗，油價甚至可能翻倍至每桶 150 美元。這對中國、歐洲與印度等石油進口大國將造成沉重打擊；相反地，俄羅斯、加拿大與挪威等出口國則可能從中獲益。

此外，由於全球大型貨櫃航商被迫繞道以避開波斯灣，區域性的旅遊與物流已陷入混亂。

此次軍事行動引發了強烈的地緣政治反應。中國外交部長王毅公開批評殺害主權國家領導人並企圖更換政權的行為是「不可接受的」。由於中國煉油廠進口了伊朗約 99% 的出口原油，供應中斷將使其失去廉價能源來源，並可能迫使需求轉向俄羅斯的折扣原油，進而緩解克里姆林宮面臨的壓力。

目前正值習近平準備在北京接待川普的前夕，美中關係的惡化風險可能破壞好不容易達成的貿易休戰協議。

對於外匯儲備不足的經濟體 (如土耳其、阿根廷、斯里蘭卡與巴基斯坦)，當前局勢大幅增加了資本外流與貨幣貶值的風險。土耳其央行已因市場波動宣布暫停回購拍賣，以保護本國貨幣。