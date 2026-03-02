鉅亨網新聞中心 2026-03-02 17:20

隨著中東緊張局勢升溫，全球能源供應正面臨數十年來最嚴峻的威脅。摩根大通發布最新報告警告，一旦全球能源咽喉荷姆茲海峽遭到完全封鎖，中東主要產油國的存儲能力預計僅能支撐 25 天。 一旦超過此物理極限，各國將因儲存設施飽和而被迫強制關閉生產。

小摩警告：若荷姆茲海峽遭封鎖 中東產油國面臨25天「停產臨界點」(圖:shutterstock)

美國與以色列上周末對伊朗發動攻擊，引發伊朗對卡達、阿拉伯聯合大公國等國的飛彈報復。美國總統川普於 3 月 1 日表示，美軍將持續對伊朗進行軍事行動，直到達成所有目標。這種劍拔弩張的局勢使得全球約五分之一的石油與液化天然氣 (LNG) 運輸，面臨物理性中斷的臨界點。

為確認海峽封鎖的潛在影響，摩根大通分析師 Natasha Kaneva 團隊針對沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克、科威特、卡達、阿曼及伊朗等七大產油國的儲能，進行了詳細計算。

研究顯示，這些國家的陸上原油儲存能力約為 3.43 億桶，足以消化約 22 天的滯留產量。此外，海灣地區約 60 艘空置油輪可提供約 5,000 萬桶的海上儲存緩衝，將運作時間再延長 3 至 4 天。兩者合計，中東產油國在完全封鎖的情境下，最多僅能維持約 25 天的正常生產。

儘管荷姆茲海峽尚未正式宣布關閉，但由於船東因安全風險普遍選擇迴避，該航道已陷入「實質性停滯」。數據顯示，2 月 28 日通過該航線的原油出口量已從正常的每日 1,600 萬桶暴跌至約 400 萬桶，降幅高達四分之三。

摩根大通指出，雖然沙烏地阿拉伯與阿聯擁有橫跨國土的輸油管線 (如沙國的「東西管線」可通往紅海)，但這些替代路徑的總容量僅約每日 650 萬至 700 萬桶，不到正常流量的 35%，遠不足以彌補海峽關閉造成的缺口。

市場情緒正在反映這種恐慌，目前布蘭特原油價格中已計入每桶 9 至 10 美元的「風險溢價」。分析師預測，若封鎖持續，油價可能在一周內飆升至每桶 120 至 150 美元，甚至在生產被迫停止後突破 200 美元。這對高度依賴中東能源的亞洲經濟體 (如中國、日本、南韓及印度)，將產生毀滅性的通貨膨脹壓力。