2026-03-02

巴塞隆拿世界行動通訊大會周一（2 日）正式開幕，幾乎所有發表會都繞不開 AI，其中手機廠商更是把「端側模型」、「AI Agent」、「本地推理」寫進了 PPT 首頁，試圖為趨於飽和的智慧手機市場找到新增長曲線。但在展台背後，真正改變行業利潤表的不是模型參數，而是記憶體晶片報價單。

記憶體價格創歷史紀錄，大陸手機漲價潮最快一周內殺到。（圖：Shutterstock）

上述人士認為，如果記憶體價格維持高檔，2026 年手機市場可能出現一年內多次調價的情況。熱門機型、尤其是大記憶體版本的供貨已經趨緊，「廠商會優先保證利潤率更高的配置」。

漲價的起點，在上游。

第三方市場研究機構 Counterpoint 發布的《2 月記憶體價格追蹤報告》顯示，與 2025 年第四季相比，截至 2026 年第一季，記憶體價格已暴漲 80%-90%，其中 DRAM、NAND 及 HBM 均創下歷史新高。

上述報告提到，本輪上漲的主要推手是通用伺服器 DRAM 價格大幅攀升。此外，第四季表現相對平穩的 NAND 閃存，第一季也同步上漲 80%–90%。疊加部分 HBM3e 產品價格走高，市場呈現全品類、全板塊全面加速上漲態勢。

Counterpoint 高級分析師 Jeongku Choi 表示：「對設備廠商而言，這是雙重打擊。零件成本上漲疊加消費者購買力減弱，隨著本季度推進，需求很可能放緩。這就要求原始設備製造商（OEM）改變採購模式，或聚焦高階機型，通過為消費者提供更多價值來支撐更高的產品定價。」

從盈利結構看，記憶體廠商正處於周期高點。2025 年第四季，通用 DRAM 營業利潤率已進入 60% 區間，這是利潤率首次超過 HBM。

2026 年第一季，利潤率預計再創新高。換句話說，通用型記憶體產品在本輪周期中的盈利能力，已經超過此前由 AI 算力帶動的高頻寬記憶體。對手機廠商而言，這將讓議價空間被大大壓縮。