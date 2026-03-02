鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-02 08:00

據伊朗媒體周日（1 日）報導，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，據兩名美國消息人士和一名熟悉此事的美國官員透露，以色列和美國選擇在周六對伊朗發動襲擊，正值哈米尼與幕僚舉行會議之際。

那麼，哈米尼被炸死對中東局勢有何影響？

據《澎湃新聞》報導，上海國際問題研究院中東研究中心主任金良祥認為，伊朗政治體系具有較強韌性和制度性，對領導人可能被暗殺也有預案和相關機制，這些特殊的機制可保證官員更替。

「這個在去年『12 日戰爭』和萊希總統遇難均有體現，出現變故後迅速有人員接替崗位，」金良祥表示：「去年『12 日戰爭』爆發後，伊朗這方面更是會吸取教訓，應對突發情況。」

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強也持相似看法，認為哈米尼應該對突發事故有預見和心理準備，對接班人有相關安排，伊朗接下來會儘快選出領導人，讓政權穩定下來。

「這次襲擊再次暴露了伊朗反情報滲透方面存在重大漏洞。」金良祥說。

據《紐約時報》報導，三名知情伊朗官員透露，哈米尼擔心遭暗殺，主要通過一名心腹助手與伊朗指揮官保持聯絡，並已暫停電子通訊，降低行蹤暴露風險。

對於哈米尼身亡對局勢的影響，金良祥認為這次衝突不會在一兩天內結束，在伊朗武裝力量高階將領沒有變節的情況下，伊朗武裝力量不會投降，替補將領會接替崗位，仍然保持戰力，報復和反報復會持續一段時間。

《美聯社》認為，哈米尼喪命將使伊朗的未來充滿不確定性，並增加戰爭曠日持久的可能性。

據伊朗《邁赫爾通訊社》周日報導，伊朗政府就哈米尼身亡發表聲明，稱「必將以全部力量和決心」，讓敵人「付出慘痛代價」。