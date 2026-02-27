鉅亨網編譯許家華 2026-02-28 06:01

在美國與伊朗核談判延長之際，市場對中東供應前景的不確定性升溫，國際油價週五 (27 日) 上漲逾 2%。交易員擔憂若談判破裂，可能引發軍事衝突並干擾原油供應，推動 Brent 與 WTI 原油價格攀升至數月高點。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收報每桶 72.48 美元，上漲 1.73 美元，漲幅 2.45%。

美國西德州中質 (WTI) 原油期貨收報每桶 67.02 美元，上漲 1.81 美元，漲幅 2.78%。

兩大指標分別創下去年 7 月與 8 月以來新高，且週線漲幅均超過 1%。

美國與伊朗雙方同意將間接談判延長至下週，但市場對達成協議的可能性轉趨保守。Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，「伊朗同意特朗普政府要求的可能性似乎不高，這場博弈必須有個結局，市場認為我們正走向那一步。」

PVM 石油分析師 Tamas Varga 指出，「不確定性仍然存在，恐慌情緒正推動今日油價上漲，完全取決於伊朗核談判結果以及美國可能對伊朗採取的軍事行動。」美國與伊朗週四在日內瓦舉行間接會談，此前美國總統特朗普下令在該地區加強軍事部署。

談判期間，媒體報導指出美方堅持伊朗將鈾濃縮活動降至零，導致磋商陷入僵局，油價一度上漲逾 1 美元。不過，在阿曼斡旋下，阿曼外交大臣 Sayyid Badr Albusaidi 於社群平台 X 表示雙方已取得進展，市場漲勢稍有回落。雙方計畫於下週在維也納展開技術層級磋商。

DBS 分析師 Suvro Sarkar 表示，「最新一輪談判為和平解決帶來一些希望，但軍事打擊並未完全排除。」特朗普 2 月 19 日曾表示，伊朗必須在 10 至 15 天內就核計畫達成協議，否則「將發生非常糟糕的事情」。

Sarkar 指出，由於擔心衝突可能干擾中東供應，尤其是全球約 20% 石油供應通過的荷姆茲海峽，市場已將每桶 8 至 10 美元的地緣政治風險溢價納入油價。

為緩解潛在供應衝擊，兩名交易消息人士透露，阿聯酋石油生產商阿布達比計畫在 4 月增加其旗艦穆爾班原油出口量。本週稍早亦有消息指出，沙烏地阿拉伯將提高產量。此外，由於印度需求上升以取代俄羅斯供應，沙烏地阿拉伯可能 5 個月來首次上調 4 月對亞洲的原油官方售價，漲幅約每桶 1 美元。