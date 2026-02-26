鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-26 19:25

渣打銀行台灣區財富管理暨消費金融事總處負責人、總經理游天立今 (26) 日於媒體餐敘表示，為配合政府財富管理政策並導引資金留在台灣，渣打將全力鎖定高資產財管業務，預計五月在台北天母 SOGO 百貨旁開設第 3 家大型財管新據點。今年 1 月不論是資產 300 萬或 3000 萬元以上的財富管理新開戶數，較 25 年同期均呈現倍數成長，渣打未來將持續投入資源佈局實體旗艦分行，他並強調任內有兩大核心任務 。

游天立接任總經理職務滿三個月，作為渣打在台灣首位本土總經理，他強調任內兩大核心策略為「高資產財富管理」與「跨境企業金融」。他指出，渣打具備強大的跨國金融能力（capability），這是服務法人客戶、協助企業全球化佈局的核心優勢；在個人金融方面，則緊扣集團策略與政府推動台灣成為亞洲財富管理中心的目標，透過升級硬體設備與專業服務，吸引更多國際級資金進駐。

針對分行通路佈局，游天立提到，繼台中市政分行、台北松高分行相繼成立後，天母將成為下一個戰略據點。他觀察到天母地區具備深厚的財富底蘊，且鄰近北士科，未來將更多的高科技人才進駐，目前該據點已進入籌備階段，預計五月正式揭幕。他感性表示，深耕台灣金融業多年，最希望看到在地金融產業持續升級，未來將運用自身對本土市場的深刻理解，積極向母公司爭取更多國際資源，展現台灣作為最具潛力市場的價值。