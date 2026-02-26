鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-26 19:20

百度 (BIDU-US)(09888-HK) 周四 (26 日) 公布 2025 年第四季及全年業績報告。財報顯示，第 4 季營收較前季下降 4%，主要原因是其核心廣告業務持續疲軟，但雲端業務的強勁成長緩解了這一影響。

百度在美國上市的股票在盤前交易中下跌近 3%。

百度 2025 年全年總營收達 1,291 億元人民幣，AI 新業務 (含智能雲、AI 應用及原生營銷) 年度收入突破 400 億元，年率大幅增長 48%。

數據顯示，百度在第四季實現營收 327.4 億元，略高於市場預期的 326.6 億元，較上季增長 5%，但較上年同期下降 4%。本季歸屬百度的淨利潤為 18 億元 (非公認會計準則下為 39 億元)。與此同時，公司經營現金流在 2025 年下半年轉正，合計產生 39 億元現金流，顯示核心業務的造血能力正在逐步恢復。

百度自本季起調整核心業務定義，正式將其更名為「百度一般性業務」。第四季中，AI 新業務收入達 113 億元，占一般性業務收入比重攀升至 43%，較上一季的 39% 進一步提升。其中，智能雲基礎設施表現尤為亮眼，第四季營收 58 億元，AI 算力訂閱收入年率飆升 143%。AI 應用方面，全年收入已突破 100 億元大關，文心助手 12 月的月活躍用戶數達到 2.02 億。

作為百度 AI 布局的重要落點，「蘿蔔快跑」(Apollo Go) 在第四季提供出行服務 340 萬次，年率增長超 200%。截至 2026 年 2 月，蘿蔔快跑累計服務訂單量已突破 2,000 萬單，服務足跡覆蓋全球 26 個城市，包括在倫敦、阿布達比、迪拜及首爾等海外市場展開測試或運營。

為提升股東價值，百度宣布了兩項重磅計畫：一是獲准開展最高 50 億美元的新一輪股份回購；二是首度採納股息政策，預計首筆股息於 2026 年底前派付。此外，公司正推進核心 AI 晶片業務「昆侖芯」的分拆獨立上市，有望進一步釋放估值潛力。