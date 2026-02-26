鉅亨網新聞中心 2026-02-26 16:38

港股周四 (26 日) 高開低走，主要指數集體收跌。恒生指數早盤衝高漲近 1% 後快速回落，午後跌勢加劇，最終收跌 1.44%，報 26381.02 點，全天跌幅近 400 點。恒生科技指數收跌 2.87%，報 5109.33 點，創下階段新低。國企指數下跌 2.44%。大市全日成交額顯著放量，達 2592.77 億港元。

盤面上，生物醫藥與醫藥外包 (CXO) 板塊領跌大盤，藥明生物大跌 7.45%，藥明康德跌 4.63%。汽車經銷商板塊受利空消息衝擊走低，中升控股重挫 10.76%，主因香港新財政預算案宣布電動私家車首次登記稅寬減安排 (包括「一換一」計畫) 將於下月底屆滿後不再繼續。

大型科網股多數下挫，阿里巴巴、騰訊、美團跌幅在 2% 至 4% 之間。

逆市走強的板塊包括電力、環保及光通信概念。受惠於 AI 數據中心 (AIDC) 帶來的巨大電力需求預期，風電股東方電氣大漲 15.52%。此外，半導體板塊部分走高，天數智芯漲幅超過 20%，刷新歷史新高。長和系個股如電能實業、長江基建及長和均表現穩健，漲幅約 3.7% 至 4.5%。

針對房地產市場，上海進一步優化住房政策，有助於穩定市場預期並促進二手房市場止跌回穩。在貿易環境方面，若美國關稅條件邊際改善，國內電新設備出口企業有望進一步受益於高毛利的海外需求。