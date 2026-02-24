AMD飆近9%與Meta擴大AI合作 分析師：對輝達衝擊有限

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-25 06:01

據《Investing.com》報導，超微半導體 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 股價周二 (24 日) 上漲 8.7%，此前公司宣布擴大與 Meta(META-US) 的合作關係，為其 AI 基礎設施供應圖形處理器 (GPU)，盤中一度大漲 14%。

AMD宣布與Meta擴大AI合作，股價一度大漲14%(圖：Shutterstock)

AMD 與 Meta 達成一項多年期合作協議，將部署 AMD Instinct GPU。雙方計劃將部署規模擴大至 6GW。支援首個 1GW 部署的出貨預計於 2026 下半年開始。此次部署將採用基於 MI450 架構的客製化 AMD Instinct GPU，以及代號 Venice 的第六代 AMD EPYC 處理器。

該部署將建構於 AMD Helios 機櫃級架構之上。此架構於 2025 年 Open Compute Project 全球峰會上發布，並由 AMD 與 Meta 透過 Open Compute Project 計畫共同開發。

作為協議一部分，AMD 向 Meta 發行最多 1.6 億股普通股的認股權證。該認股權證將隨 Instinct GPU 出貨相關里程碑的達成而分批歸屬。首批將在首個 1GW 出貨完成時歸屬，其餘則隨 Meta 採購規模擴大至 6GW 而逐步歸屬。

Meta 目前已在其基礎設施中部署 AMD EPYC 處理器及 AMD Instinct MI300 與 MI350 系列 GPU。該公司也將成為第六代 AMD EPYC 處理器的主要客戶之一，其中包括針對特定工作負載優化設計的 Verano 處理器。

AMD 財務長 Jean Hu 表示，公司預期此合作將推動多年期營收成長，並對非 GAAP 每股盈餘帶來增益。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 指出，該消息有助於化解市場近期對 AMD MI450 部署時程可能延遲的疑慮，以及對 OpenAI 調降投資計畫的擔憂。

他寫道，「我們認為，短期內 AMD 的成功對輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 影響有限，因兩家公司規模差異明顯，加上供應鏈緊張的特性，將限制短中期市占轉移。不過長期而言，更具競爭力的 AMD 最終可能對輝達的成長構成壓力。」

Wolfe 分析師 Chris Caso 表示，此合作的規模看來與 OpenAI 協議相似，他假設每 GW 可帶來 150 億至 200 億美元營收。若以 35% 的營業利益率計算，在考量認股權證稀釋後，每 GW 約可貢獻 AMD 約 3 美元的每股盈餘。Caso 指出，Meta 本來就已是 AMD AI 客戶，因此這項協議對 2026 與 2027 年營收並非完全新增。

他寫道，「我們認為市場對 2027 年 Meta AI 營收的共識僅為數十億美元，因此此次宣布的大部分內容都將對市場共識的 EPS 形成增量，對 AMD 基本面與股價意義重大。」