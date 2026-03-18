〈能源盤後〉伊朗威脅攻擊波灣能源設施 油價大漲4% Brent連二日站上百美元

鉅亨網編譯許家華 2026-03-19 05:47

美國與全球能源市場再度緊張，因伊朗革命衛隊威脅攻擊波斯灣多個能源設施，油價週三 (18 日) 收盤大漲約 4%。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收在每桶 107.38 美元，上漲近 4 美元或 3.8%，盤中最高曾觸及 109.95 美元。Brent 連續兩天站上百美元，是自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗開戰以來首次。

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美國西德州中級原油 (WTI) 收於每桶 96.32 美元，上漲 11 美分，盤中最高曾達 99.41 美元，但大部分漲幅回吐，創下自 2019 年 5 月以來對 Brent 最大折價。

此次事件源自伊朗南帕斯 (Pars) 天然氣田遭受攻擊，引發德黑蘭警告鄰國能源設施「將在未來數小時內成為攻擊目標」。卡達國營石油公司 QatarEnergy 指出，拉夫安 (Ras Laffan) 工業城遭飛彈襲擊，造成「重大損害」。

分析師指出，伊朗南帕斯氣田遭攻擊推升油氣價格，若能源基礎設施遭進一步攻擊，價格將持續上漲。此次衝突已使全球最重要的油運通道——荷姆茲海峽暫停運作，該海峽掌控全球約 20% 的原油與液化天然氣供應。中東地區每日減產總量估計在 700 萬至 1000 萬桶，占全球需求約 7% 至 10%。

為緩解油價上漲壓力，川普政府宣布暫時豁免《瓊斯法》(Jones Act) 60 天，允許外籍旗艦船運輸燃料、肥料與其他貨物於美國港口間。此外，聯邦政府也臨時放寬夏季汽油排放限制，但對汽油期貨影響有限。美國同時發布一般授權，允許部分與委內瑞拉國營石油公司 (PDVSA) 的交易進行，副總統 JD Vance 與其他川普政府官員計畫於週四與美國石油協會 (API) 會面。

中東其他地區亦有供應動態。伊拉克北部石油公司表示，經巴格達與庫德斯坦區政府協議，克爾庫克油田 (Kirkuk) 原油輸出經土耳其切伊汗 (Ceyhan) 港恢復，每日初期輸量為 25 萬桶。伊拉克國營石油公司 (SOMO) 也與國際承運商及買家簽署合約，透過土耳其、約旦與敘利亞出口原油。分析師 Phil Flynn 指出，伊拉克恢復供應正值全球急需原油之際，也增加伊朗在石油談判上的壓力。