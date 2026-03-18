〈能源盤後〉伊朗威脅攻擊波灣能源設施 油價大漲4% Brent連二日站上百美元
鉅亨網編譯許家華
美國與全球能源市場再度緊張，因伊朗革命衛隊威脅攻擊波斯灣多個能源設施，油價週三 (18 日) 收盤大漲約 4%。
布蘭特 (Brent) 原油期貨收在每桶 107.38 美元，上漲近 4 美元或 3.8%，盤中最高曾觸及 109.95 美元。Brent 連續兩天站上百美元，是自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗開戰以來首次。
美國西德州中級原油 (WTI) 收於每桶 96.32 美元，上漲 11 美分，盤中最高曾達 99.41 美元，但大部分漲幅回吐，創下自 2019 年 5 月以來對 Brent 最大折價。
此次事件源自伊朗南帕斯 (Pars) 天然氣田遭受攻擊，引發德黑蘭警告鄰國能源設施「將在未來數小時內成為攻擊目標」。卡達國營石油公司 QatarEnergy 指出，拉夫安 (Ras Laffan) 工業城遭飛彈襲擊，造成「重大損害」。
分析師指出，伊朗南帕斯氣田遭攻擊推升油氣價格，若能源基礎設施遭進一步攻擊，價格將持續上漲。此次衝突已使全球最重要的油運通道——荷姆茲海峽暫停運作，該海峽掌控全球約 20% 的原油與液化天然氣供應。中東地區每日減產總量估計在 700 萬至 1000 萬桶，占全球需求約 7% 至 10%。
為緩解油價上漲壓力，川普政府宣布暫時豁免《瓊斯法》(Jones Act) 60 天，允許外籍旗艦船運輸燃料、肥料與其他貨物於美國港口間。此外，聯邦政府也臨時放寬夏季汽油排放限制，但對汽油期貨影響有限。美國同時發布一般授權，允許部分與委內瑞拉國營石油公司 (PDVSA) 的交易進行，副總統 JD Vance 與其他川普政府官員計畫於週四與美國石油協會 (API) 會面。
中東其他地區亦有供應動態。伊拉克北部石油公司表示，經巴格達與庫德斯坦區政府協議，克爾庫克油田 (Kirkuk) 原油輸出經土耳其切伊汗 (Ceyhan) 港恢復，每日初期輸量為 25 萬桶。伊拉克國營石油公司 (SOMO) 也與國際承運商及買家簽署合約，透過土耳其、約旦與敘利亞出口原油。分析師 Phil Flynn 指出，伊拉克恢復供應正值全球急需原油之際，也增加伊朗在石油談判上的壓力。
利比亞國營石油公司表示，沙拉拉 (Sharara) 油田因火災，正透過替代管線逐步轉運原油。美國能源資訊署 (EIA) 公布，上週美國原油庫存增加 620 萬桶，達 4.493 億桶，汽油與蒸餾油庫存則下降，市場預期僅增加 38.3 萬桶。
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