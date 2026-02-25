美伊對峙！中東油輪運費飆漲 衝上2020年以來最高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-25 08:28

最新數據顯示，租用一艘超大型油輪（VLCC）將中東原油運到中國的價格，已經突破每日 17 萬美元，較年初翻了 3 倍，最新價格動向意味著運油成本已經提高到 2020 年 4 月以來新高。

中東油輪運費飆漲，衝上2020年以來最高。（圖：Shutterstock）

據《路透社》周二（24 日）報導，航運分析公司 Kpler 的數據也顯示，今年 2 月中東的原油出口達到 1,900 萬桶 / 日，同樣是 2020 年 4 月以來最高水準。

‌



Sparta Commodities 高級分析師 June Goh 認為：「VLCC 運價迎來多項積極基本面驅動因素，包括此前通過『影子船隊』運輸的委內瑞拉原油，轉而使用合規、透明的正常航運；OPEC + 增產；以及煉廠端保持健康原油需求，其中尤以印度最為突出，其原油採購正從俄羅斯轉向中東。」

業界人士表示，除了眾所周知的美伊對峙外，全球原油的供應趨勢變化，以及韓國航運公司大舉訂船等因素均對價格飆升形成助力。

分析師說，若荷姆茲海峽捲入戰火，油運成本還會進一步提高。

經紀商 Clarksons 在一份報告中指出，VLCC 現貨運價的變動，並不需要實際運輸的原油數量減少。Clarksons 寫道：「只要市場對風險的感知上升，運價就可能迅速被重新定價——包括戰爭風險保費上調、船東要求額外補償，以及租船方為降低航期不確定性而提前、拉長訂艙周期。」

與此同時，也有消息人士稱，韓國長錦商船（Sinokor）正在大舉掃貨市場裡的 VLCC，進一步壓縮了此類船舶的整體供應。多個信源估算，長錦商船目前至少控制 78 艘 VLCC，這個數字預計將在本季度內至少達到 88 艘。

據業界人士估算，長錦商船的目標可能是超過 100 艘，甚至有可能達到 120-130 艘。