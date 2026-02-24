鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-24 19:57

土地銀行舉辦 114 年度公職人員財產申報實質審查抽籤會議，在 476 名申報義務人中依 10 比例抽出 48 人進行實質審查，並抽出 1 人進行前後年度財產比對，過程全程以視訊公開透明化。土銀目前已達成 100% 的財產申報授權比例，透過走動式桌邊服務與電話諮詢，致力達成零裁罰目標。

土銀為落實陽光法案精神，於 115 年 2 月 10 日公開辦理 114 年度公職人員財產申報實質審查抽籤會議。會議由土銀副總經理程佩瑜主持，並由政風處處長陳柏屹擔任監察員，確保抽籤作業在公平、公正與公開的程序下完成。

根據統計，114 年度土銀適用財產申報法的總人數為 476 人，土銀遵循主管機關財政部政風處規範，按 1/10 比例抽出 48 人進行實質審查，並進一步自中籤名單中抽出 1 人辦理前後年度的財產資料比對。為確保程序透明，抽籤過程全程透過視訊供申報義務人即時觀看 。

為有效減輕員工申報負擔並降低申報錯誤風險，土銀積極推動財產申報授權機制，由政風人員以走動式桌邊服務及電話諮詢等方式協助作業。目前土銀的財產申報授權比例已達到 100%，展現員工對誠信經營理念的認同，並朝向零裁罰的營運目標邁進。

土地銀行政風處指出，土銀身為百分之百國營銀行，每年皆配合國家政策落實防腐制度。考量近年詐騙案件受害族群年輕化，土銀於 114 年與志工團體合作舉辦曙光詐現電影首映會，並接連在國立苗栗高中、埔里基督教醫院及羽球夏令營等場合進行宣導。