土銀去年盈餘破200億創紀錄 董座何英明開工期許：馬年衝刺高資產業務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-23 11:23

土地銀行今 (23) 日舉行新春團拜，董事長何英明宣布 114 年稅前盈餘達 200.34 億元，再度刷新歷史紀錄。何英明表示，去年土銀在經營績效與風險控管表現卓越，逾放比 0.07% 及備抵呆帳覆蓋率 2007.24% 均居公股行庫之冠。展望馬年，土銀將以創新引領、共創價值、邁向永續為經營主軸，除了積極申辦高資產業務並設定績效目標外，也將加速推動總行大樓重建計畫，致力於活化資產並打造低碳辦公環境。

：土地銀行董事長何英明（左二）與總經理張志堅（右二）偕同財神爺至營業單位發放象徵馬年開運發財金巧克力。(圖:土銀提供)

董事長何英明與總經理張志堅偕同各單位主管透過視訊連線全台營業單位，勉勵全體同仁在新的一年續創佳績。何英明在致詞時特別分享喜訊，指出土地銀行 114 年稅前盈餘繳出 200.34 億元的漂亮成績單，不僅寫下歷史新高，更在資產品質上展現強大韌性，兩項關鍵指標逾放比 0.07% 與備抵呆帳覆蓋率 2007.24% 皆位居公股行庫第一名，顯示經營團隊在擴張業務的同時，對風險控管亦有極高標準。

‌



在過去一年，土銀不僅在財務表現亮眼，於永續發展與社會責任領域也獲得多項肯定。土銀已連續 17 年榮獲運動推手獎三大獎項，並連續 7 年獲得金管會評核金融服務業公平待客原則績優肯定。此外，土銀去年首度取得運動企業認證，並在第 22 屆國家品牌玉山獎中一舉奪下八項大獎，獲得總統表揚，具體展現其深耕 ESG 與提升品牌價值的成效。