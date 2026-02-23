鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-23 15:00

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗外長阿拉格齊周日（22 日）在接受美國媒體採訪時表示，可能達成比 2015 年伊朗核問題全面協議「更好的協議」，他強調伊朗擁有和平利用核能的權利。

阿拉格齊在接受美國哥倫比亞廣播公司訪談節目採訪時發表上述言論。他表示，很可能 26 日在瑞士日內瓦會見美國總統特使威特科夫，就核問題開啟新一輪談判。

他說伊朗正在起草一份提案，準備提交給美方。他認為伊朗和美國之間有可能迅速達成協議。

在被問及可能的新協議與 2015 年達成的伊核協議有何不同時，阿拉格齊表示，有可能達成「更好的協議」，與 10 年前相比，情況已經發生變化，而且有些內容可能會比當年的協議要好得多。

關於美方施壓要求伊朗停止鈾濃縮活動，阿拉格齊回應說，「鈾濃縮是我們的權利」，伊朗是《不擴散核武器條約》締約國，完全有權和平利用核能。

他表示，鈾濃縮是伊美談判中的敏感部分，雙方了解彼此的立場和關切，可以找到解決方案。

關於美方是否利用軍事打擊威脅作為籌碼，阿拉格齊不予置評，他強調外交仍然是解決伊朗和美國之間核僵局的唯一途徑。

阿拉格齊表示，伊美之間正在進行的談判完全圍繞核問題展開，沒有其他議題。