鉅亨網新聞中心 2026-03-18 16:20

根據最新發布的中國「十五五」規劃綱要及相關政策文件，中國城市群發展已形成清晰的「3+2」新格局。這象徵著在原有的三大世界級城市群之外，成渝地區雙城經濟圈與長江中游城市群已正式確立為帶動全國高質量發展的國家級增長極，城市群「第五極」之爭也就此塵埃落定。

三大世界級城市群：領航國際競爭

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在頂層設計中，京津冀、長三角、粵港澳大灣區始終處於金字塔尖，被賦予打造「世界級城市群」的重任。這三大城市群佔據全國經濟總量的 40% 以上，是中國科技創新與產業博弈的主戰場。

以粵港澳大灣區為例，其坐擁香港、廣州、深圳三大世界城市，已形成「一小時經濟圈」，並在科技集群排名中躍居全球前列，代表國家深度參與全球資源配置與國際競爭。

兩大國家增長極：填補戰略空白

相較於東部與南方，中西部地區的崛起依賴於成渝與長江中游這兩大增長極：

成渝地區 (第四極)： 從最初的「交通第四極」正式升級為「帶動全國高質量發展的重要增長極」，成為西部大開發的新動力源。

長江中游城市群 (第五極)： 隨著其名稱首次被寫入政府工作報告，長江中游城市群正式晉升「第五極」。數據顯示，2025 年該區域 GDP 突破 12 兆元人民幣，佔全國比重約 9%。它由武漢、長沙、南昌組成的「中三角」支撐，填補了中部地區在中國國家戰略布局中的空白，實現了「五極聯動」的空間均衡。

未來挑戰：從「散裝」走向一體化