鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-21 00:50

地緣政治風險推升美元！歐元承壓逼近一個月低點(圖:shutterstock)

歐元兌美元今 (20) 日在歐洲交易時段徘徊於 1.1765 附近，接近一個月低點。

‌



另一方面，強勁美國經濟數據削弱市場對 Fed 降息預期，令美元獲得額外支撐。

丹斯克銀行分析師 Kirstine Kundby-Nielsen 指出，當前地緣政治風險正成為美元走強的催化劑。

市場看空情緒顯著升溫。ING 銀行策略師 Francesco Pesole 警告，歐元仍被高估且未充分反映地緣風險，若局勢升級，兌美元匯率恐下探 1.16 美元。