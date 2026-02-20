地緣政治風險推升美元！歐元承壓逼近一個月低點
鉅亨網編譯陳韋廷
受美國對伊朗軍事部署引發的市場避險情緒衝擊，歐元持續走弱，本周以來累計下跌約 0.8%，創三個月最差單週表現，且日線恐將出現九個交易日以來第八次收跌表現。
歐元兌美元今 (20) 日在歐洲交易時段徘徊於 1.1765 附近，接近一個月低點。
分析師指出，多重利空疊加壓制歐元。一方面，美國強化對伊朗核談判施壓，同時派遣大規模軍事力量，引發油價飆升至六個月高位，進一步提振美元避險需求。
另一方面，強勁美國經濟數據削弱市場對 Fed 降息預期，令美元獲得額外支撐。
丹斯克銀行分析師 Kirstine Kundby-Nielsen 指出，當前地緣政治風險正成為美元走強的催化劑。
市場看空情緒顯著升溫。ING 銀行策略師 Francesco Pesole 警告，歐元仍被高估且未充分反映地緣風險，若局勢升級，兌美元匯率恐下探 1.16 美元。
選擇權市場印證上述觀點，風險逆轉指標顯示短期部位轉向去年 10 月以來最悲觀狀態，交易員集中買入價為 1.17 美元及 1.15 美元的看跌選擇權，多數合約聚焦未來一個月到期，凸顯對歐元短期疲軟的防禦性佈局。
隨著美伊對峙加劇，歐元短期下行壓力料將持續，市場密切關注衝突進展對匯市的潛在衝擊。
