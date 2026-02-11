鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-02-11 10:55

日本首相高市早苗率領自民黨在周日（8 日）投票的眾議院選舉大勝，賴清德總統在第一時間祝賀高市早苗勝選，大陸國台辦周三對此表示，賴清德當局罔顧日本在殖民統治時期犯下的滔天罪行，貼靠諂媚之姿令人不齒。

賴總統周日晚間以日文發文，恭喜高市早苗在大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯選民對高市早苗領導力與願景的信任與期待；這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市早苗推動國家長遠發展的明確支持。



賴總統說，期待與高市早苗合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。願高市早苗的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來，祝願日本永續發展、人民安康。

國台辦周三舉行例行記者會，有記者問：近日自民黨在眾議院選舉中獲勝，賴清德第一時間對高市表示祝賀，並稱期待台日延續共同價值，攜手面對區域挑戰。請問發言人對此有何評論？

國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸外交部已經就日本眾議院選舉表明了立場，中方要求日方充分認識台灣的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中日四個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題。