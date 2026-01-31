鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-31 07:04

錯過了 Sandisk(SNDK-US) 截至周五 (30 日) 收盤累計超過 1,500% 的年漲幅嗎？據《MarketWatch》報導，該公司這次的爆炸性財報，讓分析師認為股價仍有進一步上行空間。

Sandisk 周五繼續大漲 6.85%，至每股 576.25 美元。

受惠於儲存需求的飆升，Sandisk 財報表現遠超華爾街原先預期。公司給出的季營收指引在中值上比市場預期高出近 60%，獲利展望更是超出預期 150%。

正是這股儲存需求的強勁動能，促使 Raymond James 分析師 Melissa Fairbanks 給出她口中「可能是史上最遲來的一次升評」，將 Sandisk 股票評級調升至優於大盤。

Fairbanks 指出，股價仍有進一步上漲空間，「這點並不令人意外，主要來自前所未見的 AI 資料中心建設，對需求與價格所帶來的正面影響」。

她給出的新目標價為 725 美元，相較於周五收盤價，仍有約 26% 的上漲空間。Sandisk 周五盤中一度飆漲 13%，自去年 2 月從威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 分拆、獨立上市以來，股價累計漲幅已接近 1,600%。

Raymond James 團隊指出，隨著需求可能大幅超過供給，Sandisk 未來具備強大的定價能力，「甚至可能出現 Sandisk 產品未來數年全數售罄的情況」。他們補充，短期內新增供給或許仍相當有限。Fairbanks 也表示，儘管近期市場焦點多集中在美光 (Micron Technology)(MU-US) 等 DRAM 供應商，但 NAND 記憶體的需求環境同樣具備可持續性，而 Sandisk 將成為儲存供應從消費性裝置轉向資料中心趨勢中的「關鍵受惠者」。

Jefferies 分析師 Blayne Curtis 同樣認為 NAND 供需缺口正在擴大。

Curtis 在周四的報告中寫道，「這輪 NAND 周期的表現只能用『震撼』來形容，」儘管未來終究會進入下行周期，但目前「看不到明確的結束點」，且現行的供需失衡狀態可能還會「更進一步」。

Curtis 指出，Sandisk 的財報是自去年秋天 NAND 價格開始上漲以來，「首次真正讓市場看清供需結構性失衡的規模」。

他預估，隨著雲端巨頭將長期合約至少鎖定至 2028 年，市場的位元成長率 (整體儲存容量增加) 將落在 14%-16% 左右。

此外，儲存需求的成長來自推論——也就是執行 AI 模型的過程，而這正是雲端服務商創造營收的重要來源之一，Curtis 認為，這為整個故事再添一層「長期可持續性」。