鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-12 20:35

台股昨 (11) 日蛇年封關，以上漲 532.74 點、收在 33605.71 點亮麗關門，外資大買 523.6 億元，今 (12) 日匯市開盤，持續消化外資匯入力道，加上出口商仍有實質拋匯需求，帶動新台幣兌美元匯率走強，一度升破 31.4 元關卡，但升幅逐漸收斂，終場小升 1.8 分，收在 31.46 元，為連 4 升，續創近 2 周新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.57 億美元，比過往年節前夕的量能來得大。

〈台幣〉熱錢湧入還在消化+出口商拋匯 連4升收31.46元。(鉅亨網資料照)

台股金蛇年封關，上漲 532.74 點，漲幅 1.61%，收在史上新高 33605.71 點，集中市場爆出近 7000 億元大量，金蛇年累計大漲 10080.3 點。三大法人合計買超台股 574.95 億元，其中，外資買超 523.6 億元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.30%，亞幣普遍走揚，其中以韓元升值 0.78% 最為強勁，人民幣升值 0.13%，新台幣、日元分別升值 0.06%、0.05%，新加坡幣也升 0.04%。