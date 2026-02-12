鉅亨網記者陳于晴 台北
台股昨 (11) 日蛇年封關，以上漲 532.74 點、收在 33605.71 點亮麗關門，外資大買 523.6 億元，今 (12) 日匯市開盤，持續消化外資匯入力道，加上出口商仍有實質拋匯需求，帶動新台幣兌美元匯率走強，一度升破 31.4 元關卡，但升幅逐漸收斂，終場小升 1.8 分，收在 31.46 元，為連 4 升，續創近 2 周新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.57 億美元，比過往年節前夕的量能來得大。
台股金蛇年封關，上漲 532.74 點，漲幅 1.61%，收在史上新高 33605.71 點，集中市場爆出近 7000 億元大量，金蛇年累計大漲 10080.3 點。三大法人合計買超台股 574.95 億元，其中，外資買超 523.6 億元。
根據往年經驗，在股市農曆年封關後，匯市交易通常較為冷清，只有進、出口商實質交易在場上，以及民眾出國旅遊換匯需求。外匯交易員指出，由於外資昨天熱錢大量匯入，直到今天還在消化，使得新台幣兌美元匯率走高，一度升抵 31.378 元。
然而，隨著美元指數展開反彈，政府基金與進口商美元買盤下午陸續進場，使得新台幣升幅逐漸回吐，終場僅小升收在 31.46 元，交易員預期明天匯市交易量會再進一步萎縮。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.30%，亞幣普遍走揚，其中以韓元升值 0.78% 最為強勁，人民幣升值 0.13%，新台幣、日元分別升值 0.06%、0.05%，新加坡幣也升 0.04%。
美國最新公布，1 月非農就業人數增加 13 萬人，遠高於市場預期的 6.6 萬人；失業率則由 2025 年 12 月的 4.4% 降至 4.3%。強勁的數據促使市場重新調整對聯準會降息的預期，投資人也把焦點轉向周五公布的消費者物價指數 (CPI) 數據。
