鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-11 18:45

台股蛇年封關日，今 (11) 日湧現熱錢，帶動股匯雙漲，加權指數大漲 532.74 點，收在 33605.71 點歷史新高，新台幣兌美元也升破 31.5 元關卡，一度逼近 31.4 元關，終場在央行介入調節下，升幅收斂，以 31.478 元作收，升值 7.2 分，寫下近 2 周新高，台北及元太外匯市場總成交值爆出 32.29 億美元巨量。

台股今天封關，明、後兩天僅交割結算，將進入長達 9 天的假期，因此，外資把握最後一個交易日，擴大匯入買股，帶動台股漲幅一路擴大，並以 33605.71 點亮麗封關，金蛇年累計大漲 10080.3 點，台積電以 1915 元作收，同創收盤新天價。外資今天買超台股 523.6 億元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.53 元，在外資熱錢湧入下，盤中最高升抵 31.409 元，升值多達 1.41 角，部分出口商也把握最後一個交易日拋匯，由於整體亞幣趨升，央行並未強力干預匯價，僅適時進場提供流動性，使得新台幣匯率升幅略見收斂，終場收在 31.478 元，升值 7.2 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.31%，日元領銜強升 1.6%，韓元同步升值 0.66%，新台幣約升 0.23%，新加坡幣升值 0.22%，人民幣則小升 0.02%，亞幣普遍走升。

台股今天已經封關，但匯市還有 2 個交易日，由於缺乏大型法人的短線炒作與資金進出，新台幣匯率這兩天往往會進入「窄幅震盪」模式，市場氛圍相當冷清，動能起碼少掉一半以上，僅有少部分出口商、進口商實質需求與一般民眾換匯的交易。