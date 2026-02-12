鉅亨網編譯段智恆 2026-02-13 02:00

《路透》周四 (12 日) 援引三名知情人士消息報導，芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 即將批准將台灣與香港納入鋁倉儲地點，作為其在亞洲擴張的重要一步，並進一步挑戰倫敦金屬交易所 (LME) 在區域市場的主導地位。

CME布局亞洲金屬倉儲 高雄要成全球鋁期貨新戰場？(圖：REUTERS/TPG)

亞洲去年占全球鋁產量約三分之二，為包裝與運輸產業關鍵金屬。CME 目前在亞洲的基本金屬倉儲布局僅限於馬來西亞、新加坡與南韓，若新增台灣與香港，將是其在區域市場的一次重大擴張。

高雄可望納入交割體系

根據交易所網站此前未曝光的公告，倉儲業者 C.Steinweg 與 Pacorini Global Services 已申請，將位於高雄港的設施列為可交割倉庫，用於 CME 旗下 Comex 鋁期貨合約的實物交割。CME、Steinweg 與 Pacorini 均拒絕評論。

目前 Steinweg 與 Pacorini 亦在高雄經營 LME 倉儲設施，庫存量約占 LME 鋁總庫存 48 萬 3,550 公噸的近一成。兩名倉儲業人士指出，業者是在與 CME 洽談後提出申請，CME 代表近期也曾赴台視察倉庫並了解相關法規。

與 Comex 銅合約不同，銅必須以完稅狀態交割至美國倉庫；鋁則可交付至保稅倉儲。從事衍生性商品交易的第三名消息人士指出，這使 Comex 鋁對美國以外的參與者更具吸引力。

目前獲 Comex 認可的亞洲鋁品牌，包括印尼 Inalum、馬來西亞 Press Metal、多家印度冶煉廠，以及中國鋁業公司 (Chalco) 的鋁錠。

香港布局緊追 LME

另據兩份 1 月底公告，英國倉儲業者 Henry Bath 與新加坡的 GKE Metal Logistics 也已申請，在香港設立鋁倉儲據點，後者並申請儲存鉛。Henry Bath 拒絕評論，GKE 則未回應。

香港成為潛在交割地點，正值 LME 自去年初以來已在該地批准逾十座倉儲設施。雖然當地空間有限、租金高昂，初期吸引金屬進駐不易，但近期隨著中國生產商交割至 LME 變得有利可圖，LME 銅庫存已升破 1 萬公噸。目前香港 LME 倉庫尚無鋁庫存。

一名消息人士認為，短期內香港作為鋁交割地點的意義有限，但高雄仍有不錯的鋁流入量。