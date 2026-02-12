鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-12 20:40

受供應端緊縮影響，倫敦金屬交易所 (LME) 鋁價周四 (12 日) 一度大漲 2%，創下近兩周以來的新高，報每噸 3159 美元。

這波漲勢主因於全球供應鏈的持續收緊，特別是 South32 公司證實，將於 2026 年 3 月關閉位於莫三比克的 Mozal 冶煉廠。儘管這座工廠規模相較於中國產能較小，但它是歐洲市場的主要供應來源，其關閉不僅導致全球年度供應量減少 56 萬噸，更造成約 5000 名員工面臨失業。

雖然鋁價上漲，但鋁業鏈的獲利空間卻受到多重擠壓。美國鋁業 (Alcoa) 在 2024 年氧化鋁價格下跌 12% 後，於 2026 年初啟動了激進的降本計畫。公司已關閉西澳洲的 Kwinana 精煉廠，其員工數從 800 人驟減至 50 人。此外，嘉能可 (Glencore) 為了因應老舊礦山營運成本攀升，也計畫裁減約 1000 個職位。

地緣政治與關稅政策是導致裁員的另一大推手。美國政府對鋁進口加徵的高額關稅 (部分高達 50%)，導致製造商成本飆升。海德魯 (Norsk Hydro) 因此決定裁撤約 750 名白領職位，執行長 Eivind Kallevik 指出這是為了應對市場的「地緣政治不可預測性」。

相關消息都收緊了鋁的供應。此外，中國冶煉廠正接近政府規定的產能上限，而美國對金屬徵收的 50% 高額關稅導致進口萎縮，則使得製造商支付的總成本飆升。

儘管全球需求疲軟，但供應端緊縮推動鋁價去年上漲 17%，2026 年至今又進一步攀升 5.5%。

五礦期貨有限公司基本金屬研究主管 Wu Kunjin 表示，儘管下周假期前中國市場買盤放緩，但海外風險偏好依然存在。

根據 Mysteel Global 調查，中國精煉銅現貨交易量從 2 月初的高峰大幅降至 13400 噸，上海期貨交易所的交易量也跌至去年 11 月以來的最低點。