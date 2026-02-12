鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-12 16:05

2026 年初，南韓投資人再掀新一輪中國資產配置熱潮，韓國預托結算院 (KSD) 數據顯示，截至周二(10 日)，南韓股民在港股淨買超前十標的集中在 AI 與科技股，總金額突破 8600 萬美元。其中 AI 大模型企業 MiniMax 以 2067 萬美元領跑，華夏滬深 300ETF 以 1918 萬美元居次、接著是瀾起科技的 1865 萬美元。

值得關注的是投資風向轉變。相較於 2025 年重押小米、阿里等成熟科技股，今年明顯轉向新興科技公司。今年初上市的 MiniMax 表現特別亮眼，公開發售 1837 倍超額認購，反映市場對中國國產 AI 技術的強烈信心。

‌



這一投資趨勢早有徵兆。去年 3 月「韓國人抄底 A 股」曾登頂微博熱搜，中國在先進科技領域的突破持續吸引國際目光。

根據花旗最新研報，中國股市受惠於 AI 結構性機會，加上獲利預期改善與合理估值，成為亞洲首選配置市場。

高盛則維持「高配」評級，預測未來十年 AI 普及將推動中國企業獲利年均增長 2.5%，未來一年有望吸引逾 2000 億美元外資流入。

目前，南韓投資人重點佈局半導體、生醫及 AI 硬體三大領域，藥明合聯、歌禮製藥等細分龍頭獲資金青睞。