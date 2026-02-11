鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-12 07:00

Bernstein 分析師 Mark Newman 估計，今年下一代 iPhone 的零組件成本可能上升 15%，但他並不認為這是值得擔憂的理由。Newman 周二將蘋果股票的目標價由 325 美元上調至 340 美元，並指出，「更大題材將是 Apple Intelligence/Siri 2.0 將在今年某個時間點登場。」

蘋果股價周三上漲 0.67%，至每股 275.50 美元。

在上個月財報電話會議上，執行長庫克 (Tim Cook) 表示，記憶體成本對目前一季影響有限，但並未對季度給出明確指引，公司也未說明是否會對 iPhone 售價產生影響。

根據 Bernstein，自 2025 年第二季以來，行動裝置 DRAM 合約均價已飆升 237%，NAND 快閃記憶體成本同期上漲 70%。Newman 指出，零組件成本上升可能使 iPhone 18 系列售價提高約 15%，他預期部分消費者將轉向較便宜機型，因此整體平均售價上升約 12%。

Newman 表示，「儘管面臨記憶體價格上漲與供應短缺挑戰，蘋果目前的應對情況仍優於競爭對手。」他預估，到 2027 年第四季，記憶體成本上升可能使 iPhone 毛利率下降約 1.5 個百分點，但「對每股盈餘 (EPS) 的影響應相對有限。」

Newman 認為，今年蘋果股價的真正催化劑將是 Apple Intelligence。蘋果正與 Google 合作，結合其裝置端基礎模型與 Gemini 人工智慧模型。這項合作的推出，將為蘋果消除長期以來壓在股價上的陰影，因外界一直批評蘋果在 AI 策略上落後其他大型科技公司。

這套混合式 AI 架構設計為部分任務在裝置端處理，較高算力需求的查詢則透過蘋果的 Private Cloud Compute 雲端系統運算。Newman 認為，此舉將維持「蘋果在隱私與資安上的競爭優勢」。