鉅亨網編譯陳又嘉
據《MarketWatch》周二 (10 日) 報導，一名分析師指出，蘋果 (AAPL-US) 投資人若只盯著記憶體晶片價格飆升，恐怕會忽略了更重要的關鍵。
Bernstein 分析師 Mark Newman 估計，今年下一代 iPhone 的零組件成本可能上升 15%，但他並不認為這是值得擔憂的理由。Newman 周二將蘋果股票的目標價由 325 美元上調至 340 美元，並指出，「更大題材將是 Apple Intelligence/Siri 2.0 將在今年某個時間點登場。」
蘋果股價周三上漲 0.67%，至每股 275.50 美元。
在上個月財報電話會議上，執行長庫克 (Tim Cook) 表示，記憶體成本對目前一季影響有限，但並未對季度給出明確指引，公司也未說明是否會對 iPhone 售價產生影響。
根據 Bernstein，自 2025 年第二季以來，行動裝置 DRAM 合約均價已飆升 237%，NAND 快閃記憶體成本同期上漲 70%。Newman 指出，零組件成本上升可能使 iPhone 18 系列售價提高約 15%，他預期部分消費者將轉向較便宜機型，因此整體平均售價上升約 12%。
Newman 表示，「儘管面臨記憶體價格上漲與供應短缺挑戰，蘋果目前的應對情況仍優於競爭對手。」他預估，到 2027 年第四季，記憶體成本上升可能使 iPhone 毛利率下降約 1.5 個百分點，但「對每股盈餘 (EPS) 的影響應相對有限。」
Newman 認為，今年蘋果股價的真正催化劑將是 Apple Intelligence。蘋果正與 Google 合作，結合其裝置端基礎模型與 Gemini 人工智慧模型。這項合作的推出，將為蘋果消除長期以來壓在股價上的陰影，因外界一直批評蘋果在 AI 策略上落後其他大型科技公司。
這套混合式 AI 架構設計為部分任務在裝置端處理，較高算力需求的查詢則透過蘋果的 Private Cloud Compute 雲端系統運算。Newman 認為，此舉將維持「蘋果在隱私與資安上的競爭優勢」。
他也指出，Apple Intelligence 可能引發新一波用戶換機潮，因為 AI 功能所需的運算能力更高，僅能在較新硬體設備上運行。
下一篇