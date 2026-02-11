鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-02-11 21:00

荷蘭法院下令對晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 展開調查，並維持先前限制其中國母公司聞泰科技(600745

-CN) 權限的裁定，使這起牽動中歐關係與全球供應鏈的公司治理爭議進一步升溫。

荷蘭法院下令調查安世半導體 維持凍結聞泰控制權(圖：REUTERS/TPG)

阿姆斯特丹上訴法院企業庭周三 (11 日) 裁定，將針對安世半導體的經營管理啟動調查，同時維持多項既有措施，包括凍結聞泰的投票權、指派法院監管人接管多數股份，以及暫停聞泰創辦人張學政擔任安世半導體執行長職務。法院指出，相關決定有助於確保公司營運穩定。

‌



這項裁定被視為歐洲管理團隊的一大勝利。該團隊先前向法院提出申請，指控張學政試圖推動關鍵技術移轉，恐削弱安世半導體的競爭力。聞泰則否認相關指控，並表示失去對安世半導體的控制權已對公司營運造成重大損害。

對聞泰而言，這場爭議的財務衝擊已開始浮現。該公司日前警告，因對荷蘭子公司的控制權受限，2025 年可能出現至少人民幣 90 億元的初步淨損。

安世半導體主要生產被稱為「傳統晶片」的低階半導體，廣泛用於電源管理等領域。隨著公司實際上分裂為歐洲與中國兩個陣營，相關產品供應一度受阻，對汽車產業供應鏈穩定性構成威脅。中國業務與荷蘭總部停止合作後，雙方各自尋求替代方案，歐洲團隊規劃擴大馬來西亞與菲律賓產能，中國團隊則另覓晶圓來源。

這起企業內鬥也迅速演變為地緣政治爭議。根據法院文件，荷蘭政府支持啟動調查，並指出握有「具體資訊」，顯示中國當局曾應聞泰「明確要求」實施出口限制。相關爭端在去年 10 月浮上檯面，荷蘭政府援引冷戰時期的國安法規介入，指控張學政企圖不當轉移歐洲關鍵資產與技術，隨後法院亦將安世半導體多數股份交由法院指定監管人管理。

北京方面隨即反制，封鎖安世半導體中國子公司的出口，導致多家汽車製造商面臨晶片短缺。緊張情勢於去年 11 月暫時緩解，中國放寬出口限制，荷蘭也暫停部分監管措施，但雙方的內部法律戰仍未落幕。