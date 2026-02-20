鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-20 18:50

日本國債市場迎來歷史性外資湧入，日本證券業協會最新數據顯示，上月海外投資人淨買超日本國債 6.04 兆日元 (約 389 億美元)，創 2004 年有紀錄以來次高水平，逼近 2023 年 3 月 6.08 兆的歷史高點。強勁買盤推動日本國債殖利率攀升，1 月 20 日觸及階段性高點。

高殖利率吸金！外資1月狂掃日債6.04兆日元 規模創歷史次高紀錄(圖:shutterstock)

市場異動與日本政局變動緊密相關。1 月 19 日，日相高市早苗宣布解散眾議院大選，並承諾暫時下調食品消費稅。隨著本月初執政的自民黨取得壓倒性勝利，市場對激進財政刺激的擔憂顯著緩解，日本國債殖利率應聲回落。

AXA 投資管理公司固收策略師木村龍太郎說：「外資精準把握殖利率上行窗口增持國債，反映其預期高市政府將保持財政紀律。」

值得關注的是，日本國內資本與外資出現罕見分化，日本保險公司 1 月減持超長期國債 7218 億日元，規模為史上第二高，地方銀行拋售量更刷新歷史紀錄。

與此形成對比的是，海外資金去年已成為超長期日本國債的最大買家，徹底改變由日本央行 (BOJ) 和本土機構主導的市場格局。

國際機構觀點印證外資信心。國際貨幣基金 (IMF) 日本事務主管 Rahul Anand 日前明確指出，未見外資因財政風險撤離日本市場。

明治安田資產管理的押注揭示深層邏輯，該公司投資經理大崎修一 (Shuichi Ohsaki) 指出，外資正在建構殖利率曲線趨平部位，也就是做空短端國債、買進長端國債，主要因為「從 4 月起，超長期國債發行量將縮減，且該期限品種對日本央行潛在升息的敏感度更低」。