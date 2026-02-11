鉅亨網編輯林羿君 2026-02-11 15:04

根據福特週二 (10 日) 公布的數據顯示，其去年批發銷量下滑近 2%，總數略低於 440 萬輛，遜於比亞迪於 1 月通報的 460 萬輛。此項數據證實，比亞迪在全球銷量排名中已躍升至第六位，正式超越福特並領先一個名次。

儘管福特去年在美國市場銷量成長，但在歐洲及中國市場的表現卻明顯節節敗退。尤其在中國市場，比亞迪、小米以及吉利汽車等本土品牌，憑藉著高性價比且搭載先進技術的電動車款，正迅速從外國車企手中奪取市占率。



面對電動車轉型的艱巨挑戰，福特已宣布提撥 195 億美元的費用，用於全面重組其轉型策略。與此同時，比亞迪則積極擴張海外版圖，業務觸角延伸至歐洲、南美及亞洲，2025 年出口量已達 105 萬輛，並設定今年挑戰 130 萬輛的新高目標。

然而，隨著政府補助逐步退場，加上監管機構警告將針對激進削價競爭行為祭出重罰，比亞迪 2026 年在中國本土市場恐面臨更嚴峻的考驗。