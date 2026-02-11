美股三度驚現「興登堡凶兆」 為何仍持續上漲？
鉅亨網編譯余曉惠
美股近期在短短六個交易日內三度浮現令人聞之色變的熊市預測指標——「興登堡凶兆」(Hindenburg Omen)，然而，自上周四該指標再次出現以來，標普 500 指數、道瓊工業指數與那斯達克指數卻全數上漲，理由為何？
所謂的「興登堡凶兆」(Hindenburg Omen)，是一項以 1937 年興登堡飛船空難命名的股市指標，據說能預告市場即將崩盤，過去曾出現在幾次重大拋售前夕。
「興登堡凶兆」源自 1970 年代市場研究員 Norman Fosback 提出的「高低邏輯指數」(High Low Logic Index)，通常出現在市場高度分化之際，也就是同時有大量個股創下 52 周新高，也有大量個股創下 52 周新低的時候。
他說：「在正常情況下，通常會有大量股票創下年度新高，或大量股票創下新低——但不會同時發生。…… 當兩者同時出現時，代表市場正處於極端分歧階段。…… 這種分歧通常不利於未來股價上漲。」
儘管支持者宣稱「興登堡凶兆」具備預測能力，但 MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 指出，它其實從未被證明是可靠的熊市預警工具。
Hulbert 指出，目前市場是否已分化到令人憂慮的程度，還不明確。
根據 Fosback 在書中的說法，只有當 52 周新高與 52 周新低中較少的那一個，在全部交易股票的占比達到 5% 以上時，這個高低邏輯指數才會發出賣出訊號。
但目前多數興登堡凶兆追隨者採用的門檻較低，約在 2.5% 至 3% 之間。Hulbert 多年前曾訪問 Fosback，當時 Fosback 曾表示，這些較低的門檻遠不足以構成看空依據。
Hulbert 也向投顧公司 Market Extremes 董事長 Hayes Martin 諮詢當前市場情況。
對此 Martin 說：「從歷史來看，我認為『興登堡凶兆』對於預測市場頂部的能力相當有限。」他指出，過去確實有些情況下該指標出現在市場觸頂之前，但也有不少案例是隨後股市大幅上漲。他補充說：「因此我並未在自己的分析中使用興登堡凶兆。」
此外，Martin 近期也告訴客戶，股市的強勢表現「幾乎可以確保主要上升趨勢仍然完好」。不過，他同時提醒，「5% 至 10% 的短期急跌仍可能發生。…… 過去，債券殖利率曾突然且出乎意料飆升，並引發數次中期回檔，跌幅約在 8-13% 之間。而其中不少情況並未出現看空分歧。目前正處於類似狀態。」
因此 Hulbert 認為，「興登堡凶兆」這項令人聞之色變的熊市預測指標，並沒有傳聞中那麼凶險。
