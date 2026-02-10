鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-11 06:30

不願背房貸！大陸中年租房族正在興起。（圖：Shutterstock）

不願背房貸的城市中年人

‌



據《第一財經》周二（10 日）報導，張楠 2024 年生下二胎後，依然堅定選擇了租房居住，至今她還在為這個選擇慶幸。

張楠和她的丈夫都在外企工作，兩口子都是「85 後」，年薪加起來不少，自從前年迎來二娃，家中長期居住人口突然達到七個，除了夫妻倆和兩娃，還有育兒嫂以及張楠父母。

「當時父母都勸我們買一套大房子，我壓根都沒有去看房，只是把租的房子從兩室一廳換成了三室兩廳。」張楠說。

張楠不願意買一套大房子的原因是不想再背負房貸，也不想被房子捆綁。

「其實我有一套不到 30 平方公尺的學區『老破小』，用來給孩子掛學位，但是從來沒有去住過，那套房是剛結婚時買的，現在已經還完房貸了，以後也許我會一直租房住。」張楠說。

目前她家每月房租接近一萬元，育兒嫂的工資也有一萬出頭，每月固定大頭開銷就是兩萬起，即便這樣，她還是覺得租房讓她的生活輕鬆了不少。

「不需要一下子拿出大幾百萬的首付，平時我想買什麼首飾、包包就能隨性買，每年也會帶孩子出國旅遊一趟。萬一失業了，我們也不用為巨額房貸發愁。」張楠說道。

近兩三年來，張楠感受到租房市場越來越成熟和穩定了。「以前房租每年都會漲，有些房東急著賣房還會毀約、趕人，但是最近兩三年，房東不僅很珍惜我這樣穩定長期的租客，還會主動給我調減房租，畢竟多數房東都意識到失去一個合適的租客後，『空關』的成本是很高的。」

在一家國企房地產開發公司工作的向婷（化名），則是在 2024 年賣掉了自己唯一的房產，之後就一直租房住。向婷家人口也不少，除了兩夫妻和一個兒子，還有從老家過來帶娃的爺爺奶奶。

「做出這個決定是要有勇氣的，但也算順應大趨勢吧。」向婷表示，過去在房地產公司工作，大家都會覺得必須得有自己的房子，有些人甚至會買很多套。但是從 2022 年開始，經歷了丈夫失業，加上自己的工作也頻繁變動，最終一家人決定賣掉房產，一方面緩解還貸壓力，另一方面可以有更靈活的工作選擇。

「找新工作的時候不用再考慮通勤了，在哪找到工作，就搬到那附近生活。」向婷表示。

「大齡租客」數量越來越多

實際上，在租房市場，像張楠和向婷這樣拖家帶口租房的中年人，變得越來越多。

2025 年 8 月，清華大學五道口金融學院房地產與金融科技研究中心發布了一份《2024-2025 年住房租賃行業發展報告》。該報告稱，中國租房市場擁有 2.6 億租賃人口的基本盤，2024 年總體租賃住宅套數為 9,100 萬套。

有意思的是，這份報告的統計數據顯示，大齡租客的比重逐年上升。具體來看，在重點監測的 40 城中，租客平均年齡從 2021 年的 32.7 歲增至 2024 年的 34.1 歲 。

2021 年到 2024 年，35 歲以下各年齡段的比重呈現減少趨勢，35 歲以上各年齡段的比率則保持增加。

此外，「小戶型減，大戶型增」的趨勢也十分顯著。2021-2024 年重點 40 城租賃成交中，一居室、二居室的小戶型的比重逐步減少，三居室、四居室及以上的大戶型成交逐步增加，這意味著家庭型租客增多。

數據背後是民眾的居住觀念正在改變，租房不再是年輕人在財力有限時的過渡方案，而是成了很多人心目中具備高性價比的長期居住方案。