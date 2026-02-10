春節前夕！習近平在北京慰問基層幹部群眾

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-11 04:00

中華民族傳統節日春節即將到來之際，中共中央總書記習近平在北京慰問基層幹部群眾，向全國各族人民和香港同胞、澳門同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。

中共中央總書記習近平。（圖：央視）

據《新華社》周二（10 日）報導，2 月 9 日至 10 日，習近平在北京市委書記尹力和市長殷勇陪同下，深入科創園區、養老服務街區、新春市集考察，給基層幹部群眾送上黨中央的關懷和祝福。

‌



9 日上午，習近平來到位於北京亦莊的國家信創園，了解資訊科技創新應用等情況，察看人工智慧（AI）、機器人等科技創新成果展示，同科研人員和科技企業負責人代表交流。

他說來這裡現場學習，很開眼界，看了之後對國家科技創新更加充滿信心。

他強調建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強，北京要發揮自身優勢，在這方面作出更大貢獻。他勉勵廣大科技工作者厚植報國情懷，發揚奮鬥精神，在中國式現代化征程上建功立業。

位於西城區北草廠胡同的「吾老 · 新街」養老服務街區，近年來推進無障礙和適老化改造，為老年人提供多元化養老服務。

10 日上午，習近平來到這裡，走進新街口街道父母食堂，察看菜品、價格和就餐環境，詢問食堂展開養老助餐服務情況。

見到在這裡休息的快遞小哥，習近平詢問他們的工作和生活，為他們付出的辛勞和作出的貢獻點讚。

他指出，尊老敬老是中華民族傳統美德，愛老助老是全社會共同責任。各級黨委和政府要統籌各類資源，推動養老服務擴容提質、持續發展，努力為老年人安享幸福晚年創造更好條件。

在銀齡老年公寓，習近平了解老年人健康檢查、康復訓練、日常起居照料等情況。大廳裡，一些老人正在寫春聯和福字，習近平來到他們中間，欣賞他們的創作，勉勵他們老驥伏櫪、老有所為，祝他們健康長壽、春節快樂。

習近平強調，必須以更高標準和更實舉措推進全面從嚴治黨。突出抓好黨的政治建設，鍛造過硬政治能力。嚴把選人用人關口，選優配強各級領導班子。加強學習培訓，全面提高幹部隊伍的現代化建設本領。