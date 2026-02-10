鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-10 14:22

據《新華社》周二（10 日）報導，中共 2026 年對台工作會議 9 日至 10 日在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席這場會議，並發表講話。

王滬寧表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，以高度責任感和使命感做好對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

‌



王滬寧說，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

王滬寧提到，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

王滬寧稱，要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。