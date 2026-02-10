鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-10 14:10

摩根大通 (JPMorgan) 發表報告，首度對中國兩家領先的獨立大模型 (LLM) 開發商——智譜 (02513-HK) 與 MiniMax(00100-HK) 進行評級，均給予「增持」(Overweight) 的樂觀評價。此舉象徵著國際資本市場對中國 AI 企業在全球價值創造中扮演的角色給予高度肯定。

摩根大通首度給予中國AI企業MiniMax與智譜「增持」評級(圖:shutterstock)

受此利好消息激勵，兩家公司股價在香港市場表現強勁。智譜股價一度狂飆 24%，而 MiniMax 的漲幅也達到 11%。摩根大通分析師指出，這兩家公司是捕捉全球下一波 AI 價值創造紅利的首選標的，並分別給予智譜 400 港元、MiniMax 700 港元的目標價。

摩根大通認為，中國 AI 產業正步入一個由「商業執行、模型創新與全球擴張能力」定義的新紀元。其中，MiniMax 的表現尤為亮眼，目前其超過 70% 的收入來自海外市場，展現了極強的全球競爭力。智譜與 MiniMax 不僅在模型研發上具備優勢，更透過應用程式介面 (API) 業務的快速擴張，實現了收入來源多樣化，進而支撐更高的毛利潤率。

根據報告預測，到 2030 年，MiniMax 的營收複合年增長率 (CAGR) 將達到驚人的 138%，智譜則緊隨其後，預計達 127%。摩根大通更進一步預計，兩家公司均有望在 2029 年實現轉虧為盈。

這股成長動能部分得益於一年前 DeepSeek 的技術突破，激發了中國科技領域的整體爆發。