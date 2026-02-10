鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-10 11:00

據《Investing.com》報導，美元近期自先前低點出現部分反彈，但美元指數 (DXY) 在過去一年仍下跌約 9%。儘管如此，加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 經濟學家 Avery Shenfeld 認為，市場對美元「自由落體式下跌」的說法，多半是投機者過度渲染。

CIBC經濟學家認為沒有理由擔心美元會崩跌(圖：Shutterstock)

Shenfeld 在最新報告中指出，「美國 Google 上對『美元貶值 (dollar debasement)』的搜尋量仍維持偏高，市場上也仍有不少相關討論。」他認為，若真有一場貨幣危機正在發生，恐慌情緒早就不只反映在黃金市場，而是會擴散到美國公債出現明顯拋售。

疫情之後，貴金屬與美元之間傳統的反向關係似乎已被打破。黃金價格在 2024 年強勁上漲，同時美元也攀向長期高點，顯示目前金價並不能直接作為衡量美元健康狀況的指標。

Shenfeld 解釋道，「事實本身或許乏味，但卻指向不同的結論，並沒有任何理由需要擔心嚴重的經濟或金融市場後果。」他指出，目前債券市場殖利率並未反映出資金大規模撤離美元資產的情況，而那正是美元真正貶值時應該會出現的現象。

貨幣政策仍扮演穩定力量，聯準會 (Fed) 在考慮進一步寬鬆之前，顯然將等待更明確的經濟降溫跡象。儘管政治言論有時偏好弱勢美元以促進貿易，但 CIBC 預期，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 整體仍將以經濟基本面為優先，而非政治壓力。