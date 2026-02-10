鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-10 13:00

由日本首相高市早苗領導的偏右執政聯盟在眾議院選舉取得壓倒性勝利之後，日股周一 (9 日) 聞訊大漲近 4%，這也為波克夏 (BRK.B-US) 捎來好消息：「股神」巴菲特從 2019 年陸續買進的日本五大商社，持股價值從最初的 138 億美元，一路突破 400 億美元。隨著日股周二開盤續漲，這筆投資可望繼續增值。

巴菲特擔任波克夏執行長期間，自 2019 年起大舉布局日本股市，先後購入五大商社 5% 股權，包括三菱商事 (Mitsubishi)、住友商事(Sumitomo)、丸紅(Marubeni)、伊藤忠(Itochu) 及三井物產(Mitsui)。波克夏在 2023 年底前已把總投資額提高至約 138 億美元，拜日本股市表現強勁之賜，這筆投資的市值目前已攀升到約 400 億美元。

高市領導的執政聯盟在周日國會 465 席的選舉中拿下 352 席，確保國會超級多數，其中高市所屬的自由民主黨取得 316 席，聯盟夥伴日本創新黨再拿 36 席，推動日經 225 指數周一大漲 3.89%，創歷史新高。

周二截稿前，日經 225 指數上漲 2.49%，報 57768.77 點。

花旗 (Citigroup) 分析師周一預測，日經 225 可能上看 57000 點，東證股價指數 (TOPIX) 則可望達 3800 點。高盛 (Goldman Sachs) 日本研究團隊主管 Bruce Kirk 指出，外資與散戶近期持續有買盤進場，尤其市 51% 日本企業財報優於分析師預期，更提振他們的投資熱情。

高市大勝之後，美元兌日元周一略升至 156.66 日元。投資人將持續關注日元走勢，以及日元匯價所牽動的套利交易 (carry trade，又稱利差交易)。

花旗策略師 Ryota Sakagami 指出，高市的壓倒性勝利，將強化「高市交易」(Takaichi trade)，也就是財政擴張、放寬管制及增加政府支出，意味著日元將維持整體偏弱的走勢。

日元是日本通膨上升及實質利率負值的結果，而且早已成為美日貿易關係爭議焦點，美國總統川普去年在白宮宣布「解放日」關稅時曾提及，美國財政部也持續施壓日本銀行 (央行) 升息，以推升日元、進而提振美國出口競爭力。