鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-26 18:00

《巴隆周刊》(Barron"s) 報導，去年卸下波克夏海瑟威董事長一職的巴菲特曾在 1990 年代末期大舉建倉白銀，卻在價格爆發前選擇了賣出，與之後驚人的漲幅失之交臂。

‌



回顧 1997 年至 1998 年間，當時白銀約為每盎司 5 美元左右，波克夏進行一筆引人注目的投資，累計買入 1.297 億盎司白銀，這一數字在當時約佔全球白銀年產量的四分之一，規模之巨甚至在白銀市場及監管機構中引發廣泛關注，部分人士擔憂其是否會重演 1970 年代亨特兄弟操縱市場的情景。

然而，波克夏在十年內出清持有部位，即使具體獲利未公開，但若以當前白銀價格突破每盎司 100 美元計算，這批白銀的市值已飆升至約 130 億美元。

巴菲特本人對上述交易的評價帶著一絲幽默與惋惜。在 2006 年的波克夏股東大會上，他坦言：「我買得很早，也賣得很早。除此之外，我做的一切都很完美。」

事實上，巴菲特對白銀市場的關注可追溯至更早時期。早在 1960 年代，白銀價格尚被美國政府設定在每盎司 1.29 美元左右，他便已洞察到價格被人為壓低，而強勁的工業需求本應支撐更高價位。他的判斷在 1965 年白銀失去貨幣地位後得到驗證，物價隨之上漲。

將近三十年後，巴菲特決定大舉買進白銀，核心理由與當下看多白銀的邏輯驚人地一致，也就是供需失衡。波克夏在 1998 年的新聞稿中明確指出，用戶需求已持續超過礦場產量和回收量，導致庫存下降，價格需要適度上漲來重新平衡市場。這項分析與目前白銀市場的狀況高度吻合。

根據白銀協會預估，2025 年白銀供應缺口將超過 1 億盎司。

巴菲特的投資風格在於其淵博的知識儲備與極致的耐心，正如其老搭檔芒格在 1998 年股東大會上感嘆，需要強大的自律才能數十年如一日地思考一個機會，只為在時機成熟時投入少量資產。這種深度研究、耐心等待並果斷出擊的特質，也體現在波克夏同期持有實體石油、零息國債，以及巴菲特在決定收購 Alleghany 保險之前閱讀了該公司數十年年報的軼事中。

儘管巴菲特提前退出了白銀市場，未能完全捕獲此後價格飆升帶來的全部收益，但這一案例揭示出，即便是最傑出的投資者，也難以精準把握市場的每一個波動週期。