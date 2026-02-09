高市早苗豪賭勝出續掌權！專家：加劇日本政壇右傾化趨勢 修憲擴軍進程全面加速

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-09 12:30

日本眾議院選舉最終結果今 (9) 日揭曉，日相高市早苗主導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟斬獲過半數議席，其中自民黨獨得 316 席，維新會獲 36 席，合計 352 席，遠超 233 席的半數門檻。

高市早苗豪賭勝出續掌權！專家：加劇日本政壇右傾化趨勢 修憲擴軍進程將全面加速(圖:shutterstock)

這次選舉被視為高市早苗的一場生死博弈。今年 1 月 23 日，她在支持率高位時突然解散眾議院，並在黨魁辯論中強硬表態稱執政聯盟席次若未過半，將立刻下台。此舉引發在野黨激烈抨擊，輿論質疑高市想要規避國會質疑經濟、外交及獻金醜聞。

然而，憑藉當前日本社會對保守路線的傾向，高市成功穩住政權。山口大學名譽教授纐纈厚分析，高市選擇在潛在危機爆發前重新洗牌，實為鞏固權力的冒險策略。

自民黨一舉拿下超過三分之二議席 (316 席)，終結了此前「跛腳鴨」狀態，可獨立推動法案。在野黨陣營中，「中道改革聯合」(立憲民主黨與公明黨合組) 獲 49 席，國民民主黨佔 28 席，其餘小黨均未突破兩位數。

分析普遍認為，選舉結果是日本社會右傾化的縮影。中國國際問題研究院項昊宇指出，高市的「突襲戰術」本質是保守民調推動的產物。

中國社會科學院盧昊進一步警示，高市政府將藉此強化「再軍事化」，推動修憲強軍、解禁防衛限制、擴大海外行動權限，甚至可能制定防間諜法。

早在上周一 (2 日)，高市早苗便宣稱要將自衛隊寫入憲法第九條，雖遭輿論猛烈批評，但執政聯盟的絕對優勢為其鋪平道路。

不過，清華大學劉江永教授認為，自民黨在參議院仍為少數派 (下次改選在 2028 年)，高市短期內難以強行修憲，但將持續煽動輿論造勢。

盧昊還說，日本「和平體制」的核心約束正被系統性瓦解，其軍事擴張恐加劇區域軍備競賽與安全風險。