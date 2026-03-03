鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-03 15:35

土地銀行於今 (3) 日宣布統籌主辦天承精密 7 年期新台幣 35 億元聯貸案，獲得銀行團熱烈響應，超額認貸比例達 122% 。資金將用於償還金融機構借款、擴建二期廠房、購置機器設備及充實營運週轉金，展現金融業對本土鋁合金鍛造產業升級的支持 。天承精密具備鋁擠型鍛造、熱處理、CNC 機加工一條龍生產實力，未來二期廠房完工投產後，可望顯著提升產能並強化其在汽車、自行車及機車零件等全球供應鏈的地位 。

本次聯貸案由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，台中銀行擔任擔保品管理銀行，並邀集臺企銀、第一銀行、合作金庫、高雄銀行、農業金庫、永豐銀行、板信銀行及彰化銀行等行庫共襄盛舉 。在銀行團認同天承精密長期務實經營下，最終超額認貸比例達 122%，顯見金融圈對該公司發展前景充滿信心 。

‌



天承精密為全球領先的鋁合金鍛造廠商，產品廣泛應用於工業五金、汽車、機車及自行車零件等領域 。相較於國內同業多屬中小型規模，天承精密具備整合鋁擠型鍛造、熱處理與 CNC 機加工三大製程的競爭優勢 。為了實現自原料到成品的一條龍生產模式並有效掌握交期，天承精密已投入擴建二期廠房與新設產線，將原先外派的製程改為自製 。隨業務版圖擴及美、德、韓、義、印等國，二期廠房完工後預計將為公司營運挹注強勁成長動能 。