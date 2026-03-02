房價波動成潛在風險！看好2大關鍵支撐 惠譽估台灣銀行業放款損失有限

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-02 21:03

惠譽信評發布最新報告指出，受惠於 2026 年 1 月台美貿易協議簽署後宏觀經濟不確定性降低，預期台灣銀行業的中小企業放款品質將保持穩健。穩定經濟環境提升企業信心，配合低失業率與具韌性的內需市場，支撐中小企業獲利與還款能力。惠譽預估 2026 至 2027 年中小企業放款成長將與整體銀行業同步，雖然不動產價格波動仍是主要風險，但在高擔保率與政府信用保證的兩大支持下，實際信用損失預計將維持在極低水準。

房價波動成潛在風險！看好2大關鍵支撐 惠譽估台灣銀行業放款資產損失有限。（圖：shutterstock）

根據惠譽信評觀察，台灣中小企業放款資產品質展現強大韌性，主要動能來自於經濟環境的穩定。隨著 2026 年初台美貿易協議落地，市場對於宏觀經濟的疑慮有所消弭，進而帶動企業與消費者信心回升。由於台灣中小企業高度仰賴內需市場，2024 年銷售額約有 90% 來自國內，因此穩健的國內消費動能成為逾放比率維持低點的關鍵。惠譽預期，這項趨勢在 2026 年將持續發酵，有利於銀行資產品質的整體表現。

在放款成長動能方面，惠譽預計 2026 年與 2027 年中小企業的放款增速將與整體銀行業趨勢一致。目前中小企業融資需求主要集中於營運資金周轉、技術升級以及淨零轉型方案。統計顯示，截至 2025 年底，中小企業放款已占國內銀行體系總放款的 26%，借款人產業分布相當廣泛，涵蓋不動產、製造業、批發零售及綠能等核心領域，顯示銀行業對中小企業的放款結構相對分散且具有支撐。

針對風險控管，台灣銀行業普遍採取審慎保守的放款策略，優先承作擔保品覆蓋率較高的對象。數據顯示，中小企業 90 天逾期放款比率在 2025 年底已降至 0.2% 的低位，而政府信用保證金額的違約率則穩定維持在約 1%。得益於充足的擔保品與政府信用保證機制，即便面臨景氣波動，銀行實際面臨的信用損失仍能保持在可控範圍內，這對銀行業的獲利穩定度具有正面貢獻。

儘管前景樂觀，惠譽仍提醒潛在的市場風險，特別是房價若出現大幅下跌，將對資產品質造成衝擊。目前約有 30% 的中小企業放款屬於不動產業，且多數有擔保的放款均以不動產作為抵押品。