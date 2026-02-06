〈港股盤後〉外部衝擊致大盤收跌 新能源車與新股表現強勁

鉅亨網新聞中心 2026-02-06 16:41

港股周五 (6 日) 在多重外部因素的猛烈衝擊下，早盤呈現大幅低開，隨後震盪回升，但最終仍集體收跌。恒生指數收盤下跌 1.21%，報 26559.95 點，恒生科技指數跌 1.11%，收 5346.2 點，國企指數跌 0.68%。

外部衝擊致大盤收跌 新能源車與新股表現強勁(圖:shutterstock)

全日市場波動，主要受美國就業數據疲軟及國際金銀價格劇烈回調影響。盤面上，科技保險低迷，友邦保險表現最為疲弱，跌幅逾 5%。科技龍頭多數走低，阿里巴巴跌 2.88%、美團跌 2.56%、騰訊跌 1.97%。

‌



此外，國際貴金屬價格崩跌拖累黃金股，中國白銀集團跌超 3%；加密貨幣概念股也隨之走弱，新火科技控股跌逾 7%。光伏板塊因「治理行業內卷」的政策預期，協鑫新能源跌逾 6%。

相較之下，新能源汽車股表現亮眼，蔚來汽車因預期去年第四季首次錄得季度經營利潤，股價大漲近 7%，零跑汽車與理想汽車分別上漲約 5.8% 與 3.6%。今日掛牌的三隻新股亦展現強勁吸引力，大族數控漲幅近 15%，卓正醫療與牧原股份也同步收紅。