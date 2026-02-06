鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-06 19:40

北京市網信辦周五 (6 日) 宣布，針對快手平台近期出現大量色情低俗內容直播的問題，依法對北京快手科技有限公司 (01024-HK) 處以警告及 1.191 億元人民幣的罰款。

快手直播間涉黃遭重罰1.19億元人民幣 股價跌逾2%(圖:shutterstock)

快手隨後發表聲明表示，對此次處罰深感自責與歉意，將誠懇接受處分並堅決整改，切實履行主體責任與社會責任。

今天在港股市場表現疲弱，股價下跌約 2.4%，股價雖然一度回彈至 72 港元，但未能守住。

網信辦指出，根據調查結果顯示，快手平台未能履行網絡安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，且對於用戶發布的違法信息未立即採取停止傳輸、消除等處置措施。監管部門指出，快手在此案中情節嚴重、影響惡劣，除了行政罰款外，還責令其限期改正、依法處置相關帳號，並從嚴處理責任人。

此次重罰的導火線可追溯至去年 12 月 22 日，當時快手多個直播間出現播放淫穢影片、主播低俗擦邊表演等亂象，部分直播間觀看人數甚至高達上萬人。雖然快手當時回應稱平台是遭到「黑灰產」攻擊，並已進行緊急修復與報警處理，但監管部門仍認定平台在主體責任的落實上存在明顯失職。

這已是快手近期第二次面臨巨額罰單。就在今年 1 月 30 日，市場監管總局才因快手平台涉及虛假宣傳（如辛巴假燕窩事件、頭部主播虛假營銷）及未依法公示證照等違法行為，對其旗下子公司處以 2669.29 萬元人民幣的行政處罰。