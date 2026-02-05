鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-05 18:03

台積電 (2330-TW) 位於日本熊本二廠，5 日確定從原本規劃的成熟製程，轉攻 3 奈米先進製程，從印刷版材跨足房地產的太普高 (3284-TW)），在熊本投資買進兩塊建地，合計總投資超過 50 億元新台幣的兩大建案，估將直接受益此一半導體產業升級的紅利。

媒體報導，台積電董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗之後，確定將台積電日本熊本二廠的製程，從原本規劃的 的 6- 7 奈米的成熟製程，直升 3 奈米先進製程。

對此，太普高董事長呂金發今 (5) 日表示，台積電熊本廠製程直攻 3 奈米，對於太普高已經購入的熊本兩塊建地開發案，將可預期因此而獲得此一台積電效應的產業紅利。

呂金發指出，太普高投資位於熊本市中央區的 883 坪基地，正在進行「本莊三丁目公寓式酒店開發計畫」，此案投資至少 20 億元，已於 2026 年 1 月 27 日動土，接著將在 4 月動工，興建地上 14 層規劃 177 間 12 坪到 44 坪的公寓式酒店。

呂金發指出，此一投資開發案共 177 戶，除了 6 成保留為出租型資產外，總戶數的 40％，將以售後包租代管的模式來處理，全案並委由專業飯店管理公司來合作。

太普高投資日本熊本另一塊距離台積電 3 奈米二廠，步行不到 15 分鐘的 5500 坪基地，預定 2027 年動工，約興建 200 戶住宅和一棟 11 層樓高的飯店，此案投資額大約台幣 30 億元。

太普高 2025 年全年營收 8.68 億元，年減 17.82％，太普高總經理侯景文指出，2025 年營收仍以印刷版材的本業收入為主，由於免處理 CTP 環保版材，持續放量銷貨至美國、巴西、歐洲等高階高單價市場，本業業績可望持續穩定走揚。