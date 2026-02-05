鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-02-05 17:00

香港股市三大指數周四 (5 日) 開低走高，恒生指數(HSI) 連三日走揚，最終收漲 0.14% 至 26885.24 點，守穩於月線 26880 點之上，國企指數亦漲 0.5% 至 9093.34 點，恒生科技指數 (HSTECH) 收紅 0.74% 至 5406.13 點。

〈港股盤後〉消費類股領漲 恒指連三紅 恒生科技指數終止五連跌(圖:shutterstock)

盤面上，新消費類股午後漲幅擴大，百勝中國飆逾 11%，名創優品漲超 6%，新能源車廠亦震盪走高，小米、蔚來跟百度均漲超 2%，聯想漲超 3%，騰訊收漲 0.09%，終止日線連四黑頹勢，總市值重回 5 兆港元，航空股也連日走強，中國東方航空漲超 2%，生技醫藥族群午後走強，諾誠健華漲超 4%。此外，銀行類股、家電、物流、智能駕駛、明星科網等族群亦漲幅居前。

下跌族群方面，有色金屬族群大幅回調，天齊鋰業跌超 13%，光通訊、商業航太、晶片、鋰電池、光電太陽能、電力設備等類股亦表現低迷，兆易創新跌超 4%，中芯國際跌近 2%，光電股、煤炭股、保險股、蘋果概念股齊跌。

消息面上，國際金價與銀價在周四亞洲早盤大跳水，兩小時市值分別蒸發約 1.4 兆及 9 千億美元。高盛最新指出，該投行對 2026 年金價 5400 美元的預測面臨顯著上行風險，上月金銀巨震主因並非亞洲投機，而是西方資本流動。高盛建議投資者轉向「黃金 - 股票」的升級版啞鈴策略。

此外，近期多項促消費政策密集落地。中國財政部周四表示，海南自貿港推出島內居民進境商品「零關稅」政策，涵蓋食品飲料、日化等民生品類，惠及各類島內居民，文旅部周三 (4 日) 也宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，進一步拉動相關消費升溫。周一(2 日)，商務部等 9 單位也聯合發佈《2026「樂購新春」春節特別活動方案》，涵蓋 2 月 15 日至 23 日 9 天假期，將從吃住行遊購玩全鏈條開展活動，加大以舊換新補貼與線下零售支援，同步打造智慧產品體驗專區，全方位激發消費潛力。

市場分析認為，當前港股消費類股值得關注，一是因為 9 天超長春節假期有望帶動黃金零售、酒旅、餐飲等服務消費行情，而港股服務消費資產較為稀缺，有望在一季度受益，二是因為在前期持續回調后，估值已進入低位水準，相關龍頭公司近期的回購有望提振市場資訊。