白銀又遭資金撤離重擊 亞洲盤週四暴跌逾16% 反彈行情瞬間蒸發

2026-02-05

銀價週四 (5 日) 在亞洲交易時段重挫，拖累整體貴金屬市場走弱，先前短暫反彈幾乎遭到完全抹去。現貨白銀一度暴跌 16.7%，跌至每盎司 73.5565 美元，重新逼近上週市場劇烈拋售後觸及的低點；3 月交割白銀期貨也大跌逾 10%，至每盎司 73.383 美元。市場人士指出，本輪跌勢主要發生於亞洲盤時段，並伴隨美元小幅走強，使以美元計價的貴金屬承受額外壓力。

（圖：REUTERS/TPG）

近期貴金屬市場整體面臨資金撤出壓力，部分市場分析亦指出，美元強勢與利率政策預期轉向，是導致銀價與金價同步下挫的重要因素。市場觀察顯示，近期銀價波動與宏觀政策、匯率走勢密切連動，反映資金在避險資產與美元資產之間快速移動。