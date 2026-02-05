白銀又遭資金撤離重擊 亞洲盤週四暴跌逾16% 反彈行情瞬間蒸發
鉅亨網編譯許家華
銀價週四 (5 日) 在亞洲交易時段重挫，拖累整體貴金屬市場走弱，先前短暫反彈幾乎遭到完全抹去。現貨白銀一度暴跌 16.7%，跌至每盎司 73.5565 美元，重新逼近上週市場劇烈拋售後觸及的低點；3 月交割白銀期貨也大跌逾 10%，至每盎司 73.383 美元。市場人士指出，本輪跌勢主要發生於亞洲盤時段，並伴隨美元小幅走強，使以美元計價的貴金屬承受額外壓力。
市場分析指出，跌勢最初來自中國市場，上海白銀期貨價格下滑後，連帶影響芝加哥商品交易所 (CME) 期貨與全球現貨市場。過去一週美元走強也持續壓抑貴金屬價格，主因市場認為美國總統川普提名的聯準會主席人選華許 (Kevin Warsh) 立場偏鷹派，低於市場原先預期的寬鬆程度，推動美元自接近四年低點反彈。交易員同時在歐洲央行會議與美國非農就業數據公布前偏向持有美元部位，使金屬價格承壓。
近期貴金屬市場整體面臨資金撤出壓力，部分市場分析亦指出，美元強勢與利率政策預期轉向，是導致銀價與金價同步下挫的重要因素。市場觀察顯示，近期銀價波動與宏觀政策、匯率走勢密切連動，反映資金在避險資產與美元資產之間快速移動。
整體而言，市場目前正密切關注主要央行政策訊號與美國經濟數據，若美元續強或利率預期維持高檔，貴金屬短線仍可能承壓；但若經濟數據轉弱或政策轉向，避險需求仍可能支撐銀價。
