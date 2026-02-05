去年中國金條、金幣消費量 首度超過金飾
鉅亨網編譯鍾詠翔
最新數據顯示，去年中國金條及金幣的消費量達到 504.238 噸，激增 35.14%，首次超越黃金首飾消費量。
據《澎湃新聞》報導，中國黃金協會周四（5 日）發布的最新統計數據顯示，2025 年黃金消費量為 950.096 噸，下降 3.57%。其中黃金首飾 363.836 噸，下滑 31.61%；金條及金幣 504.238 噸，增長 35.14%；工業及其他用金 82.022 噸，同比增長 2.32%。
中國黃金協會表示，受金價高漲、稅收新政落地等多重因素疊加影響，市場需求呈現多元化發展態勢，涵蓋高端化、輕量化、高性價比等不同定位的黃金商品，可精準匹配各類消費群體的差異化需求偏好。
與此同時，消費者對黃金投資屬性的認知不斷深化，2025 年中國金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，代表黃金市場消費結構迎來階段性轉變。
2026 年開年以來，黃金價格進入劇烈波動，國際現貨黃金價格從 4,400 美元 / 盎司一路上漲到接近 5,600 美元 / 盎司後急轉直下，一度跌破 4,500 美元 / 盎司。截至 2 月 5 日發稿，國際現貨黃金報 4,867.991 美元 / 盎司，大跌 2.02%，年初至今漲幅回落至 12.71%。
